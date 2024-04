Pandēmija ļoti sašķobīja pasaules godbijību un cieņu pret zinātni un medicīnu, un, protams, attiecīgi arī pret tās pārstāvjiem, tostarp mediķiem. Diemžēl situācija nav uzlabojusies, rodas iespaids, ka sociālajā vidē tiek popularizēts viedoklis, ka stingri jāpastāv uz savām vēlmēm, tiesībām un prasībām pret apkārtējiem, tai skaitā veselības aprūpi, reizēm aizmirstot par to, kas ir individuālā atbildība un pienākumi.

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas nesen veiktā pētījumā atklājās satraucoši dati – 80% respondentu-mediķu norādīja, ka ir saskārušies ar dažāda veida vardarbību no pacientu puses. Vardarbība var būt gan emocionāla, gan fiziska, ietverot izteiktus draudus, dažādas formas vajāšanu, arī paceltu balsi vai atkārtotu nepamatotu sūdzību iesniegšanu. Šī agresija ne tikai ietekmē mediķu psihoemocionālo stāvokli un fizisko drošību, bet arī var radīt un jau rada nelabvēlīgu ietekmi uz pacientu veselības aprūpes procesu un vispārējo sabiedrības veselību.

Kāpēc rodas šī agresija? Mēs, mediķi, apzināmies, ka, sastopoties ar tuvinieka vai paša saslimšanu un izjūtot bezpalīdzību konkrētajā situācijā, normāla cilvēka psihe sastopas ar visām krīzes reakcijas fāzēm, no kurām viena ir dusmas. Dusmās ierasti meklējam vainīgos, un šajā gadījumā vainīgais ir tas, kurš pateicis šo diagnozi. Tātad ārsts. Jā, dusmas ir saprotamas, taču to radītai sociāli nepieņemamai un apdraudošai uzvedībai attaisnojumu nav. Pacientam vajadzētu saprast, ka viņš nevis dusmojas uz konkrēto ārstu, bet personificē diagnozi. Tā pat ir jāveicina izpratne, ka ārsts nav vainojams pie veselības aprūpes sistēmas kopumā, kā arī veselības aprūpes sistēma nav vainojama pie cilvēka saslimšanas. Protams, ir stingri jānovelk robeža, kurā brīdī kāds nav bijis profesionāls savā ārstniecības darbā, – tas ir jāizvērtē kompetentajām iestādēm, nevis jāizrēķinās ar ārstniecības personu, pielietojot agresiju.

Tomēr arvien pieaugošā agresija pret medicīnas personālu ir ne tikai pacientu un mediķu atbildība. Tā ir kā signāls, kas norāda uz nepieciešamību pārskatīt arī valsts attieksmi pret veselības aprūpes darbiniekiem. Jāsaprot, ka vardarbība pret medicīnas darbiniekiem lielā mērā atkarīga no veselības aprūpes sistēmas resursiem, sabiedrības veselības pratības līmeņa, pacientu tiesību un pienākumu regulējumiem, kā arī pašreizējiem medicīnas un sociālekonomiskajiem apstākļiem valstī.

Lai risinātu šo problēmu, ir jāuzsver vairāki aspekti. Mediķa statusam jābūt pienācīgi novērtētam un aizsargātam, pielīdzinot to varas pārstāvjiem, piemēram, policistiem un ugunsdzēsējiem. Pastiprināt atbildību pret ārstniecības personālu – šāds aicinājums no mediķu profesionālajām organizācijām atbildīgajām ministrijām jau nosūtīts.

Nedrīkstam aizmirst, ka sabiedrības vardarbīguma pieaugums visos dzīves aspektos liecina par plašākām sociālajām problēmām, kas jārisina nevis ārstniecības sistēmas ietvaros, bet gan iesaistoties pašvaldībām un sociālajiem dienestiem. Viens no risinājumiem varētu būt jau preventīva to cilvēku, kuri varētu būt vardarbīgi pret mediķiem, identificēšana. Piemēram, pacienti, kas nav līdzestīgi ārstēšanas procesā, bet tajā pašā laikā uzstājīgi vēlas saņemt kādus tikai pašu gribētus medikamentus. Mediķiem ir jāstrādā komandā ar sociālajiem dienestiem, bet ārstniecības persona nevar būt prioritāri tā, kas risina sociālās problēmas vai ar probācijas dienestiem saistītas problēmas. Bieži vien ārsti vardarbīgās situācijās ir bezspēcīgi. Puse no iesniegumiem Valsts policijai netiek pieņemta – daudzos agresijas gadījumos nav viegli noteikt noziedzīga nodarījuma sastāvu.