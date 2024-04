Bet atgriezīsimies pie stāsta sākuma – esam situācijā, kad no tradicionālajiem sponsoriem esam savākuši pietiekamu “sēklas” naudu, lai finansētu mākslinieču ierašanos, filmas izrādīšanas tiesības un pašu glauno kinoteātri ar divsimt tukšiem krēsliem. Un sākas nākamie uztraukumi – cik cilvēku vispār tādā Denverā uz šādu pasākumu atnāks? Kā un kur mēs to reklamēsim? Labi, visām mūsu latviešu organizācijām ir savi “meilniglisti”, bet rets ir pasākums, uz kuru atnāk vairāk par 30–40 cilvēkiem. Lai piepildītu kinozāli, ar latviešiem nepietiks, pasākums jāreklamē arī citās kopienās un vispārīgai amerikāņu publikai.

Viens no veidiem, kā reklamēt pasākumu, ir stratēģiskās vietās izlikt reklāmas plakātus ar biļešu iegādes QR kodiem, kur plakātu izlikšanas process man atgādināja seno padomju laiku kinofilmas “Pie bagātās kundzes” ainas ar politiskās aģitācijas plakātu slepeno lipināšanu. Procesa laikā iemācījos dažādus jaunus vārdiņus. Piemēram, “Community Board” ir ziņojumu dēlis, kur katrs var izlikt savu plakātiņu bez īpašiem ierobežojumiem. Denveras ikoniskā grāmatnīca “Tattered Cover” nesaskatīja nekādas problēmas šo afišu izlikšanā, pārdevējs vēl vēlīgi apskatīja plakātus un noteica “good luck with your marketing efforts”. Arī pats kinoteātris ļāva izlikt filmas plakātus, bet tikai pasākuma dienā, un arī kinoseanss tika nosaukts par “Special event”, lai akcentētu, ka kinoteātris nekādu atbildību par notikuma saturu un kvalitāti neuzņemas.

Laikā, kad notika “Mātes piena” pirmizrāde Denverā, notika vēl kāds ievērojams notikums ASV kinoindustrijā. Savu pēdējo sēriju piedzīvoja gandrīz divdesmit gadus izrādītais TV seriāls “Curb Your Enthusiasm”, tā autors un galvenais varonis ir Losandželosā dzīvojošais komiķis Larijs Deivids (Larry David), viņš arī viens no cita ikoniska seriāla “Seinfeld” līdzautoriem. Šis ir seriāls par Larija dzīvi un par amerikāņu manierēm. Par to, vai, stāvot rindā bufetē pēc ēdiena, ejot ar šķīvi otro reizi, jāstājas rindas galā, vai tomēr vienreiz rindu izstāvējušie drīkst doties pa taisno pēc ēdiena. Par suņu kaku savākšanu piemājas zālājā un par to, cik briesmīgi ir nokļūt “chain chat” – kādā “WhatsApp” grupā, kur visi kaut ko raksta (un kādas atbildes sagaida). Seriāls ir par visu un par neko, un “Mātes piena” filmas izrādes organizēšana mani ieveda šajā amerikāņu manieru pasaulē un ļāva uzzināt dažu labu nerakstītu likumu un iemācīties dažus jaunus vārdu savienojumus.