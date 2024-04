Centieni pierunāt atmiņu iesaistīties dialogā ar it kā tās saimnieku (tātad mani pašu) izgāzās. Tā nebija labojama neveiksme, tas bija – fiasko. Braucienam, kuru vērtēju kā "tas notika 100%", savās domās spēju uzburt vien aptuvenas aprises. Vecuma ziņā man vēl nav "tie gadi", un arī pati situācija ir bijusi tikai pirms "nieka" vairāk nekā 30 gadiem. Neapskaužami. Un tomēr riskēšu – centīšos atminēties braucienu uz Maskavu (piedodiet, bet gramatiski tomēr ar lielo burtu).

Nule minētais, protams, jāsaprot kontekstā ar mūsu atmiņas dabu, spējām un vājībām, mūsu zināšanām par atmiņu un mūsu pašu vajadzībām (vēlmi) kaut ko atminēties. Goda vārds, pat visprecīzākās vēsturiskās ainas atjaunošanas vārdā man nav ne mazākās vēlmes “restaurēt” visus notikumus no dzīves padomju okupācijas laikā (skatīt Dainas Bleieres rakstu “ Padomju otrreizējā okupācija Latvijā ” “Nacionālajā enciklopēdijā”). Un, zināt, perestroikas (skatīt Dainas Bleieres rakstu “ Perestroika ” “Nacionālajā enciklopēdijā”) un Trešās Atmodas gados, tātad PSRS fināla gados, es biju tikai tīnis. Tad ko lai saka tie, kas toreiz bija jau pāri pusmūžam? Var labi saprast viņu “vājo entuziasmu” atsaukties mudinājumiem dalīties ar atmiņām. Viena no labākajām pašsaglabāšanās “draudzenēm” ir izlikšanās. Pie tās ļoti pierod, tostarp pieminot tikai pozitīvos notikumus.

Nosaukums jau vien ir tā vērts