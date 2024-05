Ar rūgtu, bet patiesu gandarījumu sagaidījām ASV Kongresa abu palātu lēmumu par kārtējās palīdzības paketes piešķiršanu Ukrainai. Sešus mēnešus ilgusī procedūras drāma bija absolūti nevajadzīga un nenesa nekādu labumu nevienam no tās dalībniekiem, savukārt ļaunums tika nodarīts liels – tas mērāms to ukraiņu karavīru dzīvībās, kuras izdzisa mākslīgi radīta munīcijas un bruņojuma deficīta dēļ, savukārt skādi ASV tēlam un prestižam laiks vēl rādīs.

Šobrīd ir skaidrs, ka vasarā Ukrainu gaida Krievijas ofensīvas pastiprināšanās vairākos virzienos. Vai tas Krievijai liks veikt papildu mobilizāciju, nav skaidrs, bet karavīru trūkums šobrīd nav tas faktors, kas atturēs Kremli no, iespējams, pēdējā mēģinājuma paplašināt okupācijas zonu. Pateicoties Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas sabiedroto sniegtā atbalsta līmenim, Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir visas izredzes izjaukt Krievijas plānus, bet, lai atgūtu ievērojamas teritorijas, Ukrainai ir nepieciešams ne tikai bruņojums, bet arī nepopulāra papildu mobilizācija un veiksmes deva, kuru, kā zināms, nevar nopirkt par naudu. Citiem vārdiem, ņemot vērā ārējos un iekšējos faktorus, 2024. gada vasaras sezonu varēsim uzskatīt par Ukrainai veiksmīgu, ja frontes līnija pamatā saglabās šī brīža konfigurāciju. Savukārt rudenī noskaidrosies ASV prezidenta vēlēšanu uzvarētājs, kurš jau 2025. gada janvārī būs spējīgs grozīt vai turpināt ASV pašreizējo Ukrainas un Eiropas drošības atbalsta politiku. Katrā gadījumā par tās nākotnes vektoru būs lielāka skaidrība nekā tagad. Noteiktība vienmēr vērtējama pozitīvi, arī citi Ukrainas sabiedrotie to gaida, lai plānotu savu iesaisti Krievijas savaldīšanā. Kā nekā ASV līdz šim nodrošināja Ukrainai vismaz pusi no visas starptautiskās militārās palīdzības. Tātad pēc prezidenta vēlēšanām ASV – no 2025. gada sākuma – varam sagaidīt vismaz šādus ārpolitisko pavērsienu variantus, kas skars starptautisko palīdzību Ukrainai: