Atkarību izraisošo vielu lietošana sabiedrībā ir kompleksa un vēl joprojām nepilnīgi izpētīta problēma. Pusaudžu vecumā tikai retais nav pamēģinājis uzvilkt dūmu vai veipu. Dažam tas ir tikai atļautības robežu pārkāpšanas izaicinājums, bet citam – ceļš uz atkarību mūža garumā. Kārtējo reizi par to varēja pārliecināties Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieku grupas organizētajā diskusijā "Kas jauns pusaudžu un jauniešu atkarību profilaksē?". Uz to bija uzaicināti arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas pārstāvji.

Arī Latviju pēdējos gados ir skāruši dažādu tabakas un nikotīnu saturošu produktu lietošanas popularitātes viļņi, kas īpaši spilgti novērojami jauniešu vidē. Tikai dažu gadu laikā lielu popularitāti ieguva dažādas tradicionālo cigarešu alternatīvas - veipi, vienreizlietojamās e-cigaretes ar dažādiem aromātiem, karsējamā tabaka utt. Diskusijas sabiedrībā par šo jauno produktu potenciālo kaitīgumu vai drošumu, bažas par jaunās paaudzes veselību daudzās valstīs rosina pieņemt stingrākus noteikumus šo produktu aprites regulējumam, īpaši ierobežojot to pieejamību jauniem cilvēkiem. Arī Latvijā no 2025. gada cigaretes un cigarešu alternatīvas drīkstēs iegādāties tikai no 20 gadu vecuma (līdzšinējo 18 gadu vietā), tādus pašus ierobežojumus plānots noteikt arī attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem. Tāpat no 2025. gada būs aizliegts tirgot aromatizētus e-cigarešu šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, atļaujot izplatīt šos produktus tikai ar tradicionālo tabakas smaržu un garšu.