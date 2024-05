Vēstures plūdumā ir laiki, kad pasaule, valstis, sabiedrības un indivīdi pakāpeniski virzās uz priekšu, kopumā attīstoties visai paredzamā trajektorijā. Kā vēsta dažādu laikmetu liecības, šos periodus reizēm nomaina vēstures krāces, kad daudzi notikumi un procesi, kuru attīstība definēs nākotni, ir sakoncentrēti salīdzinoši īsā laika periodā un to iznākums ir grūti paredzams. Latvija un Eiropa šādu periodu pēdējo reizi pieredzēja laikā no 1988. līdz 1992. gadam.

Arī tehnoloģiskā revolūcija paātrinās - arvien tuvāk un iespējamākas ir tehnoloģijas, kas fundamentāli mainīs sabiedrības, pat mūs kā indivīdus. Viena no šādām tehnoloģijām ir mākslīgais intelekts, kas pēdējo divu gadu laikā ir veicis milzu attīstības izrāvienu un jau tagad maina darba tirgu, veidu, kā mācāmies, kā uztveram informāciju. Turklāt, jārēķinās, ka liela daļa mākslīgo intelektu attīstošo kompāniju neslēpj - to mērķis ir radīt vispārējo mākslīgo intelektu, kas visās saprāta jomās ir vismaz līdzvērtīgs cilvēka spējām. Ir gandrīz neiespējami paredzēt to, kādu ietekmi mākslīgais intelekts atstās uz mūsu dzīvi, sabiedrību un ekonomiku, bet viens ir skaidrs jau tagad - šīs tehnoloģijas pārvaldīšana nozīmēs varu. Šajos pārmaiņu apstākļos vara nozīmē to, kurš - autokrātiskais vai demokrātiskais – pasaules redzējums uzvarēs.