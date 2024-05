"Projektē un būvē" pieeja nozīmē to, ka, lai realizētu būvniecības projektu, tiek iepirkta nevis atsevišķi projektēšana un atsevišķi būvniecība, bet gan tiek meklēts piegādātājs, kurš spēj nodrošināt abas šīs kompetences. Tātad piegādātājs gan izstrādā būvprojektu, gan to realizē un pilnībā atbild par gala rezultātu. Šī pieeja ievērojami samazina laiku no ieceres līdz realizācijai, jo divu iepirkumu vietā ir tikai viens, kā arī saknē tiek atrisinātas iespējamās nesaskaņas starp projektētāju un būvnieku, jo jau projektēšanas stadijā projektētāju komanda strādā ciešā sazobē ar būvnieku, kopīgi meklējot labākos risinājumus gan no funkcionālitātes, materiālu un tehnoloģiju, gan no izmaksu skatu punkta. "Projektē un būvē" pieeja izslēdz iespēju būvniekam vērsties pie pasūtītāja ar pārmetumiem par projekta nepilnībām vai autoruzraudzības kavējumiem, jo piegādātājs ir pats atbildīgs par šiem aspektiem. Pasūtītāja loma projektā ir saprotamu pasūtītāja prasību un darba uzdevuma definēšana piegādātājam, kā arī kompetenta būvuzrauga izvēle, kas ikdienā skaņotu operatīva rakstura būvniecības jautājumus un kontrolētu būvniecības procesa kvalitāti.