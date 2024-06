Laiks ir bijis nepielūdzams un "skrējis" patiešām ātri. Pavisam "nesen", 2023. gada 2. jūnijā, uzziedēja "Rīgas praida 2023" gājiens, bet no 6. līdz 15. jūnijam jau klāt "Baltijas praida 2024" plašā programma. Katram gads bijis citāds, tomēr ir bijuši notikumi, kas mūs visus gan vienoja, gan šķīra. Jāatzīst, 2023./2024. gada sezonas būtiskākais un vēsturiskākais notikums ir kustības "Dzīvesbiedri" ar sabiedrības atbalstu izcīnītā iespēja no 2024. gada 1. jūlija reģistrēt partnerību. Par partnerību jau gana daudz runāts un rakstīts, bet nav šaubu – tas tiks darīts vēl un vēl. Tāpēc šoreiz "reportāža" no lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT+) pasaules notikumiem, kas nav katras "mājsaimnieces" dienaskārtībā.