Diversijas un sabotāža

Šā gada februārī Lielbritānijā bāzētais Karaliskais apvienoto dienestu institūts (RUSI) nāca klajā ar detalizētu ziņojumu par Krievijas nekonvencionālās karadarbības radītajiem draudiem ne tikai Ukrainā, bet arī citās valstīs. Šajā ziņojumā aprakstītais laika posms – no 2022. gada līdz 2024. gadam, un tā autori sniedz samērā detalizētu skaidrojumu par Krievijas diversiju un sabotāžas aktu mērķiem, to īstenošanā iesaistītajām Krievijas militārā izlūkdienesta GRU vienībām un to darbības veidiem.