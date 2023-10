No tā, vai uzņēmumi investē vai attīsta mākslīgo intelektu, atkarīga to akciju cena, jo tiek prognozēts, ka kopējais mākslīgā intelekta tirgus 2030. gadā sasniegs 1,35 triljonus (jā, triljonus) ASV dolāru ar ikgadējā pieauguma likmi – 36,8% . Tas liecina, ka mākslīgais intelekts mūsu dzīvēs ir uz palikšanu, un, jo ātrāk iemācīsimies to izmantot, jo lielāki ieguvēji būsim. Taču kā rožainajā produktivitātes kāpuma apsolījumā nepazaudēt to, kas uzņēmumiem dod to lielāko pievienoto vērtību?