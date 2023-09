Latvijai ir nepieciešams sabalansēts elektroenerģijas portfelis, kas ietver dažāda veida atjaunīgo enerģiju. Tomēr šīs enerģijas avoti ir atkarīgi no dabas apstākļiem, tādēļ ražošanas apjomi nav viegli paredzami. Atjaunīgajai enerģijai attīstoties, pienāks brīdis, kad pārvades tīklā pieslēgtās elektrostacijas spēs ražot vairāk, nekā mēs varēsim patērēt vai eksportēt. Jau laikus jāvienojas par mehānismu, kā šādos brīžos atslēgt vai ierobežot gan saules, gan vēja, gan citas enerģijas elektrostacijas. Regulējums nepieciešams steidzami, nevis sasteigti. Tāpēc jārīkojas tagad – tirgus spēj noregulēt sevi pats, un tā mācības būtu jāņem vērā.

Saražotās elektroenerģijas trūkums Latvijā aizvien ir samērā liels – aptuveni 25% no mūsu patēriņam nepieciešamā. Ik pa laikam "Sadales tīklam" tiek pievienotas mazo projektu jaudas, tomēr to pienesums mērāms minimālās procentu izmaiņās. Kopš aprīļa, kad attīstītājiem ieviesa garantijas maksu plānotajam pieslēgumam, daļa no aizsāktajiem atjaunīgās enerģijas projektiem un uzņēmumiem pazuda. Piemēram, tādi spēlētāji, kas darbojās nekustamo īpašumu nozarē un kuriem radās ideja atjaunīgo enerģiju "pieķert klāt". Tāpat bija arī uzņēmumi, kas, attīstot vēja projektus, mēģināja ielēkt iekšā šajā jaudu rezervācijas skrējienā, rezervējot jaudas arī saules projektu attīstībai, cerot ar laiku veidot hibrīdprojektus – saules enerģijas parku apvienot ar vēja turbīnām. Šobrīd tirgū palikuši gana lieli spēlētāji, kas specializējušies enerģētikā, – tiem izdevās pielāgoties jaunajai situācijai un nodrošināt iespēju apmaksāt garantijas maksu pašiem vai ar banku palīdzību.