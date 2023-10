Veselības pratība, kas gluži loģiski ietver arī seksuālo izglītību, ir mūsu bērnu un jauniešu drošības pamats, kam savukārt ir nepieciešama droša vide jautājumu uzdošanai un atbilžu saņemšanai. Mūsu – pieaugušo – atbildība ir šo vidi nodrošināt, taču mēs aizvien nespējam nedz sadalīt atbildības, nedz vienoties par izglītības saturu. Un, kamēr mēs nespējam savstarpēji vienoties, galvenais cietējs ir jaunietis, kurš šajā diskusijā nemaz nav iekļauts.

Ļoti būtiski apzināties – seksuālā audzināšana nav vis sarunas par seksu. Tā ir sava ķermeņa apzināšanās un veselības pratība, kas jaunietim iedod instrumentus, lai mums pēcāk nebūtu jārunā par nepilngadīgo grūtniecību skaita pieaugumu, seksuāli transmisīvo slimību izplatības palielināšanos un seksuālās vardarbības gadījumu pieaugumu. Tiesa, realitātē ne visi skolotāji ir gatavi par to runāt, jo kopumā mēs kā sabiedrība nebūt neesam atbrīvojušies no stigmas un aizspriedumiem, kas apvij gan seksuālo audzināšanu, gan vardarbību.

Līdz ar to aktuāls ir jautājums ne tikai par to, ko mēs mācīsim, bet arī, kurš to varēs izdarīt.

Šobrīd mēs ļoti daudz prasām no pedagoga, un tas ir negodīgi gan pret pedagogu, gan arī pret jauniešiem, jo tas, ka mēs nespējam vienoties, kurš un kādu saturu pasniegs, par galveno cietēju padara pašu jaunieti. Mums ir jāmobilizējas un jānonāk līdz consensus, jo viss noteikti nav jādara pedagogam vienam pašam. Latvijā šajā jomā ir ļoti daudz profesionāļu, tostarp jaunatnes darbinieki un nevalstiskais sektors, kas jau gadiem strādā ar šīm tēmām un kam ir atbilstoši un kopā ar jauniešiem veidoti rīki un saturs. No savas pieredzes varu teikt – neformālā izglītība pilnīgi noteikti ir veids, kā par to runāt, jo tā ir interaktīva un iesaistoša. Līdz ar to nākamais svarīgais solis būtu saprast, kā to visu salikt kopā un kurš un kādam vecumposmam ko pasniedz, neliekot visu lielo svaru uz skolotāja pleciem.