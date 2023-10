Telefons, planšete vai dators ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Tajos nereti ir visa mūsu dzīve – sākot no dažādām sociālo tīklu aplikācijām līdz pat piekļuvēm naudas makam. Lai arī cik svarīga un reizēm neatņemama loma mūsu ikdienā viedierīcēm nebūtu, vienu tām uzticēt nevajadzētu, proti, mūsu bērnu audzināšanu un pieskatīšanu.

Taču diemžēl realitāte arvien biežāk veidojas citādāka – jau no mazām dienām viedierīces kļūst par vecāku īpaši nekontrolētu bērnu digitālo aukli, kas ietekmē bērna uzvedību, attīstību un arī personību. To arvien biežāk redzam un jūtam arī Latvijas Bērnu atbalsta fonda (LBAF) īstenotajā programmā. Jau piecus gadus nodrošinām 10 mēnešu garu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu "Ceļš pie sevis", kas ir paredzēts bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai saskarsmes grūtības. Arvien biežāk šo pakalpojumu izmanto ģimenes, kurās bērnu uzvedība un arī kopējās attiecības ģimenē cieš tieši no ekrānatkarībām.