Mīlestība no pirmā acu uzmetiena: mēs tevi mīlam, "ChatGPT"!

Drīz vien sākotnējais spožums sāka gaist. Pamanījām, ka "ChatGPT" ir trūkumi. Tas mēdza sniegt vienu un to pašu atbildi, nespēja veikt aprēķinus un katrā ziņā neaizstāja cilvēka domāšanu un intuīciju. Brīžos, kad vēlējāmies saņemt atbildes ātri, tas kavējās. Kļuva skaidrs, ka "ChatGPT" ir tikai instruments, nevis cilvēka intelekta aizstājējs. Taču pa to laiku vairums jau bija aizrāvies. Jau bija paspējušas izveidoties attiecības, dažs labs "ChatGPT" pat bija devis vārdu (kāds kolēģis to sauca par Halku) un sacīja "lūdzu" un "paldies". Tas lika aizdomāties – vai piedzīvojām tādu pašu sajūsmu kā tad, kad atklājām Vikipēdiju?