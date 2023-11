Garām brauc mašīna. Biju manījis, ka koplietošanas servisos no rīta parādījies jauns tarifa plāns – "gay cruise", bet īpaši nepievērsu uzmanību detaļām. Cauri logiem var redzēt, ka aizmugurējā sēdeklī, pilnā skaļumā skanot Lady Gaga dziesmai "Born This Way", viendzimuma pāris nodarbojas ar seksu, bet uz ietves pretī defilē trīs transseksuāļi. Neskatoties uz dzestro novembra rīta gaisu, viņu vienīgais apģērba gabals ir ap pleciem aptīts praida karogs, bet dzimumorgāni ir pilnībā atkailināti.