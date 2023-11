Šogad apritēja 36 gadi, kopš Latvijā tika konstatēts pirmais HIV gadījums, un 30 gadi, kopš tika nodibināta HIV/ AIDS pacientu atbalsta biedrība AGIHAS. Mums ir HIV testpunktu tīkls, mums ir labas ārstēšanas iespējas no pirmās slimības atklāšanas dienas, mums ir vairāk nekā 6 tūkstoši līdzcilvēku, kas ikdienā mums blakus dzīvo ar HIV, un tomēr joprojām Latvijā HIV un AIDS tēma ir tabu ar stigmas pieskaņu, un mums ir ārkārtīgi augsti saslimšanas rādītāji.

1. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta pasaules AIDS diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību HIV/AIDS tematikai, veicināt cīņu pret infekcijas izplatību, izrādīt atbalstu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV un pieminēt tos, kuri miruši no AIDS izraisītām slimībām. Tādēļ runāsim šodien par HIV Latvijā – kur mēs esam, kādas ir problēmas, kā tās mazināt, un kā kopumā mazināt aizspriedumus un nezināšanu par HIV.

Par jaunatklātajiem HIV gadījumiem ir svarīgi uzsvērt divus faktus – pirmkārt, trešā daļa no visiem jaunajiem gadījumiem ir sievietes (2022. gadā – 75 no 229), un 42% gadījumu vīrusa pārnese ir notikusi heteroseksuālā ceļā. Tas skaidri apliecina, ka HIV vīruss vairs sen nav tikai dažu sabiedrības grupu, piemēram, vīriešu, kuriem ir sekss ar vīriešiem, un intravenozo narkotiku lietotāju slimība.

HIV ir infekcijas slimība, un kopš Covid-19 laikiem mēs visi ļoti labi zinām, kas tas ir – infekcijas slimība. Protams, būtiski atšķiras Covid un HIV pārneses ceļi, apjoms un ātrums, un tomēr infekcijas ierobežošana ir ļoti svarīga sabiedrības veselībai. HIV gadījumā jaudīga profilakse ir ārstēšana – ja pacients līdzestīgi un atbilstoši ārsta norādījumiem lieto zāles, viņš kļūst neinfekciozs. Medicīniski to sauc par nenosakāmu vīrusa slodzi, kad HIV vīrusu asinīs vairs nevar atrast – vīruss ir atrasts, piefiksēts, lokalizēts un iesprostots, un vairs neapdraud sava "saimnieka" un viņa seksa partneru veselību.

Taču Latvijā ārstējas tikai puse no cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV. Līdzestība*, jeb drīzāk tās trūkums, šobrīd ir viena no lielākajām problēmām HIV ierobežošanas jomā Latvijā. Teorētiski šobrīd Latvijā neārstējas aptuveni 3 tūkstoši HIV skarto cilvēku. Vai valsts, kam ir jārūpējas par sabiedrības veselību un infekcijas slimību ierobežošanu, zina, kādēļ? Kas ir šie cilvēki, kas oficiālā references laboratorijā ir uzzinājuši savu HIV statusu, bet pēc tam pazuduši no ārstniecības iestāžu redzes loka? Varbūt daļa šo cilvēku vairs nemaz nedzīvo Latvijā un ir izbraukuši uz citām valstīm?