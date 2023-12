Pasaulē runā par jauno fenomenu darba tirgū – "mūžīgo darbaspēka trūkumu" (Forever Labor Shortage), kas ir tieši saistīts ar demogrāfiju. Kopš 2. pasaules kara, kad tika piedzīvots demogrāfiskais sprādziens jeb augsta dzimstība (darbspējīgo iedzīvotāju skaits pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados pieauga par 17%, bet nākamajā desmitgadē – vēl par 19%), uzņēmumi ir bijuši priviliģētā stāvoklī, ilgstoši baudot darbaspēka pārpilnību. Šobrīd šie darbinieki ir devušies vai dodas pensijā, savukārt dzimstība samazinās un darbaspēka trūkums, ar kuru saskaras lielā daļā valstu, visticamāk, tāds saglabāsies un, iespējams, vēl pasliktināsies, veidojot to, ko var saukt par "mūžīgo darbaspēka trūkumu". Līdzīgas tendences ir novērojamas arī Latvijā, tāpēc aktuāls ir jautājums – kā uzņēmumiem to risināt?

Jautājums par atalgojumu ir ļoti cieši saistīts ar to, cik būtiski darbiniekam ir zināt savus īstermiņa mērķus, kuri ir reāli sasniedzami, kā tie ietekmē uzņēmuma kopējos mērķus un kāds darbiniekam būs labums no šo mērķu sasniegšanas. Diemžēl ir dzirdēti gadījumi, ka uzņēmumi nosaka darbiniekam mērķus, kurus sasniedzot var iegūt bonusu, taču tos ir ārkārtīgi sarežģīti un dažbrīd pat neiespējami sasniegt, kas principā nozīmē to, ka bonusa sistēma eksistē tikai uz "papīra". Tas pats ir saistīts ar izaugsmes iespējām, proti, ka darbinieks redz, ka viņam uzņēmumā ir iespējas mainīt amatus un saņemt lielāku atalgojumu.