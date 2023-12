Virzība uz ilgtspēju Baltijas valstīs iezīmējas ar izaicinājumiem un iespējām, kas ir savstarpēji cieši saistīti. Lai veiksmīgāk risinātu izaicinājumus, atslēgas vārds ir sadarbība. Nevar nepamanīt visu trīs nāciju savstarpējo saistību – lai gan kultūras ziņā esam atšķirīgi, mūs vieno kopīgas vēstures lappuses, kā arī līdzīgi nākotnes izaicinājumi un iespējas.

Mums kopīgi jāstrādā pie ilgtspējas un jāmācās vienam no otra labākajiem piemēriem, lai ātrāk radītu ietekmi un gūtu labumu no sinerģijas. Lai efektīvi risinātu ilgtspējas izaicinājumus Baltijā, ir nepieciešama domāšanas maiņa - no konkurences uz sadarbību. Tādējādi mēs varam izveidot vienotu ilgtspējīgu ekosistēmu, kas sniedz labumu ne tikai videi, bet arī sociālajai un ekonomiskajai struktūrai, izmantojot kopīgas zināšanas, resursus un inovācijas.