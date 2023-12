Acīmredzot Venecuēlas diktators Nikolass Maduro ir apņēmies izmantot pašreizējo "iesaldēto konfliktu atsaldēšanas laikmetu", lai izmēģinātu savu laimi, iekarojot lielāko daļu (2/3) no mazās kaimiņvalsts Gajānas. Lai leģitimizētu šo ieceri, Venecuēlā tika sarīkots "referendums", kas ar lielu pārsvaru (95% no vairāk nekā 50% tajā piedalījušos valsts iedzīvotāju) apstiprināja Maduro agresīvos plānus atrisināt seno teritoriālo disputu par Gajānas Esekibo reģiona piederību Venecuēlai ar militāro spēku. Neiedziļinoties Venecuēlas teritoriālo pretenziju pret Gajānu vēsturiskās vai tiesiskās (ne)pamatotības detaļās, aplūkošu iespējamās agresijas aprises no militārā viedokļa, balstoties uz kaujas operācijas plānošanas apsvērumiem.