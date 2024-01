Šis ir bieži uzdots jautājums, kam reti seko vienkārša atbilde. Diskusija par valsts ekonomisko attīstību pārsvarā ieslīd vienā no diviem grāvjiem – kļūst vai nu izteikti abstrakta, bez skaidras rīcībpolitikas, vai arī kaitinoši fragmentāra, pievēršot sīkumainu uzmanību atsevišķiem kokiem, nevis mežam.

Šajā rakstā vēlos uzsākt konceptuālu sarunu par to, kādam valsts izaugsmes modelim jābūt Latvijas iedzīvotāju labklājības pamatā. Es mērķtiecīgi izmantoju terminu "izaugsmes modelis", ar to domājot konkrētu zinātnisku pieeju, kas pasaulē gūst aizvien plašāku uzmanību. Šī pieeja palīdz konkretizēt gan risināmos jautājumus, gan saspīlējuma punktus jeb dilemmas, kas politikas veidotājiem jāņem vērā, izšķiroties par labu tam vai citam izaugsmes modelim.

Eksportā balstīta izaugsme būtībā paredz pozitīvu tirdzniecības bilanci, un fakts, ka, par spīti nemitīgiem apgalvojumiem par eksportu kā potenciālo Latvijas bagātību, pozitīva tirdzniecības bilance kopš neatkarības atjaunošanas ir bijusi vien divreiz (2016, 2020), ir izteikts politiskās nespējas apliecinājums. Preču tirdzniecības bilance Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas nav bijusi pozitīva ne reizi. Ļoti iespējams, viens no šās politiskās nespējas iemesliem ir nepareizi izvēlēti mērķrādītāji. Piemēram, vērtējot eksporta izaugsmi procentuāli no IKP, nebūs jēgas nosacījumam, ka eksportam jāpieaug par, teiksim, desmit procentpunktiem, ja paralēli pieaugs arī imports. Mērķis galu galā ir pozitīva tirdzniecības bilance, kas sniedz ieguldījumu izaugsmē (jo, rēķinot IKP, tiek ņemta vērā eksporta un importa starpība).

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem patlaban aktuālā izaugsmes modeļa pilnveidei ir saprast, ko mēs īsti vēlamies eksportēt. Sarunas par šo tēmu joprojām ir pārmēru abstraktas, jo valda pieņēmums, ka tā nav politiska diskusija – ka tirgus pats visu izdomās un sakārtos. Viens no iemesliem, kāpēc politiķi nevēlas iesaistīties konkrētākā diskusijā par īpaši atbalstāmām eksporta nozarēm, ir bažas saņemt pārmetumu, ka tā viņi noteiks "uzvarētājus" un "zaudētājus". Tomēr jāapzinās, ka, ja mēs to nedarīsim paši, tad "uzvarētājus" un "zaudētājus" noteiks globālais tirgus un valsts labklājības rādītāji no tā diez vai uzlabosies. Mums jāspēj izvēlēties, vai mūsu eksporta pamatā gribam redzēt ražošanas vai pakalpojumu jomas attīstību. Kāds ir līdzsvars starp tradicionālām nozarēm (tādām kā, piemēram, kokrūpniecība) un jaunām nozarēm (piemēram, IKT vai atjaunīgās enerģētikas industriālās ķēdes)? Kuras būs tās nozares, kas konkurēs ar kvalitāti, nevis zemām darbaspēka izmaksām? Ja šāda politiska izvēle netiks veikta, tad Latvija būs nolemta bezjēdzīgām sarunām par "atbalstu eksportam", kas tā arī nekad nerealizēsies pozitīvā tirdzniecības bilancē.