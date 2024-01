Matemātika ir ārkārtīgi svarīgs mācību priekšmets visos līmeņos, un tai ir liela nozīme mūsu dzīvē un sabiedrībā. Neraugoties uz vairākkārtējiem centieniem, šķiet, ka visām ieinteresētajām pusēm šobrīd ir jāstrādā plecu pie pleca vēl ciešāk, lai palīdzētu mūsu jauniešiem to apgūt labāk.

Pirmkārt, lai uzlabotu pamatizpratni, ir svarīgi iekļaut dažādas praktiskas aktivitātes ar reāliem piemēriem un matemātisko rīku izmantojumu, lai skolēni varētu uzdevumu vizualizēt un atrisināt. Lai kļūtu par angļu valodas kā otrās valodas skolotāju (šobrīd gan visa uzmanība un enerģija vērsta uz finanšu vadības un matemātikas priekšmetiem), esmu apguvusi konceptu "Use of Realia" (objektu izmantošana mācīšanās procesā). Pēc šīm mācībām ieguvu CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults awarded by Cambridge Assessment English) sertifikātu. Es šo konceptu īstenoju matemātikas mācīšanā, piemēram, mācot mensurāciju (matemātikas joma, kas saistīta ar ģeometrisko figūru virsmu un laukumu mērīšanu).