Rīgas domes (RD) vadība vēlas uzņemties jaunas saistības - pieturvietu izbūvi – kam tai nav nedz kapacitātes, nedz pieredzes, kā arī atvēlētie termiņi ir nesamērīgi īsi, jo iepriekšējie līgumi drīz beidzas, kas nozīmē, ka Rīga var palikt bez nojumēm, kas mūsu laikapstākļos sagādā neērtības pasažieriem.

Izsoles nosacījumi bija tādi, kas padarītu neiespējamu līguma izpildi, rezultātā, neskatoties uz to, ka interese no vides reklāmas uzņēmumiem bija liela, neviens nebija gatavs uzņemties nesamērīgas izmaksas un riskus. Atsevišķi Rīgas Domes deputāti to iztulkoja kā nozares vienošanos, taču tas ir nekorekts apvainojums, kam nepiekrīt Latvijas Reklāmas asociācija.