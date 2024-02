Pagājušā nedēļā sociālās saziņas platformā X norisinājās asas diskusijas par personvārdiem Latvijā. Diskusiju pamatā bija vairākos interneta ziņu portālos publiskotais Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kopsavilkums par 2023.gadā reģistrētajiem unikālajiem jaundzimušo vārdiem. Īpašu uzmanību izpelnījās kādam puisēnam reģistrētais vārds – Miesassargs.



Diskusijās iesaistīto platformas X lietotāju viedokļi bija krasi atšķirīgi – no tādiem, kas akceptē faktiski jebkura vārda došanu jaundzimušajam, atstājot to vienīgi vecāku ziņā, līdz tādiem, kas pieprasa stingru "valodas policiju", reģistrējot jaundzimušā bērna vārdu. Diskusiju izskaņā tajās iesaistījās pat tieslietu ministre Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere, tajā pašā platformā X norādot: "Cilvēka vārds veido viņa identitāti, tādēļ svarīgi, ka vecāku izvēlētais vārds nodrošina bērna vislabākās intereses. Lai sekmētu interešu ievērošanu visos gadījumos, Tieslietu ministrija līdz 1.martam vērtēs, kā pilnveidojama jaundzimušajam izraudzītā reti sastopamā vārda reģistrācija." Ņemot vērā minēto, sagaidāms, ka Tieslietu ministrija plāno pilnveidot normatīvo regulējumu, lai izvairītos no acīmredzami nelabskanīgiem, neviennozīmīgi vērtējamiem vai pat aizvainojošiem un pazemojošiem bērnu vārdiem.