Latvijā vēl joprojām no visiem sējumiem tiek apdrošināta apmēram tikai trešā daļa. Lielākoties tas ir tāpēc, ka apdrošināšanas prēmija jeb samaksa par apdrošināšanas līguma slēgšanu daudziem Latvijas lauksaimniekiem šķiet pārāk augsta. Un attiecīgi lēmuma pieņemšana par apdrošināšanas iegādi tiek atlikta, vērojot laikapstākļus, līdz ir jau par vēlu. Ņemot vērā mainīgo klimatu, ir skaidrs, ka saimniekot, kā agrāk, vairs nevar, kas nozīmē, ka lauksaimniekiem ilgtermiņā jāuzņemas savas saimniecības risku analīze un vadība. Tajā pašā laikā nevar izslēgt, ka, laikasptākļiem nākotnē kļūstot vēl neprognozējamākiem, valstij var nākties uzņemties pārapdrošinātāja lomu. Kāpēc tā?

Janvāra izskaņā Rīgā notikušajā starptautiskajā nozares konferencē "Veiksmīga laikapstākļu un klimata pārmaiņu pārvaldība lauksaimniecībā" lietuviešu zemnieks Virginijus Beinoras akcentēja, ka ikvienam mūsdienu zemniekam ir jābūt ilgtermiņa vīzijai par savas saimniecības attīstību, minimālai atkarībai no ārējiem faktoriem, paļaujoties uz paša rastiem risinājumiem, un sējumu apdrošināšanai. Kolēģa teiktajam nevar nepiekrist, jo faktiski šajā atziņā caurstrāvo galvenais – mums ir jāsekmē domāšanas maiņa, lai tad, kad pienāk grūtības, kāds patiešām palīdz. Tātad, lauksaimniekiem vispirms ir jāpaļaujas uz savu resursu un pieņemtajiem lēmumiem. V. Beinoras pat atzina, ka sējumu apdrošināšana nozīmē to, ka lauksaimnieks naktīs var gulēt mierīgi.

Daudzviet Eiropā polišu iegāde caur dažādām programmām tiek daļēji subsidēta. Latvijā atbalsta likme ir līdz 50% no attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas orientējoši veido 80% no polises prēmijas, savukārt ap 20% tiek pilnībā segti no lauksaimnieka maciņa. Kopumā tas faktiski nozīmē, ka lauksaimniekam no samaksātās apdrošināšanas prēmijas ir iespējams atgūt apmēram 30% - 40%.