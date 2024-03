Kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā visā Eiropā aktualizējies jautājums par katras valsts spējām sevi ne tikai militāri aizsargāt, bet arī nodrošināt ar dažādām rezervēm, tostarp arī zāļu. Šo jautājumu aktualizējuši kā politiķi, tā arī dažādu nozaru eksperti, tādēļ svarīgi apzināties savas iespējas, lai atrastu piemērotāko veidu, kā nodrošināt nepieciešamo medikamentu apjomu X stundā.

Ir dažādi iemesli, kāpēc zāļu rezerves var būt kritiski svarīgas. Viens no tiem ir jaunas pandēmijas. Līdzšinējā pieredze rāda, ka Latvija nebija gatava iepriekšējai plaša mēroga slimības izplatībai, kad tika pieņemti gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējdarbībai nesaprotami lēmumi, piemēram, aizliedzot tirgot zeķes vai apmeklēt frizieri.

Nebija arī infrastruktūras, jo pa visu Latviju tika meklēti piemēroti ledusskapji, lai būtu, kur vakcīnas uzglabāt, pēc tam eksperti nespēja aprēķināt, tieši cik vakcīnu ir jāiepērk, sākotnēji pieprasot par maz, pēc tam atkal uzkrājot liekas, kas galu galā bija jāutilizē. Arī masku epopeja, kad vispirms bija to deficīts un iedzīvotājiem, lai aizietu uz veikalu, tās bija jāpērk par bargu naudu, lai gan pandēmijas noslēgumā tās varēja ņemt bez maksas, cik vien kārojas. Visas šīs kļūdas bija tikai tāpēc, ka nebijām gatavi. Jārēķinās ar to, ka Latviju var skart dažādas katastrofas un neparedzēti notikumi, kas var radīt plašu pieprasījumu pēc zālēm, piemēram, starptautisko piegāžu pārrāvumi, laikapstākļu krasas izmaiņas, bakterioloģiskie riski, radiācija u. c.