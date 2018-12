Foto: Pie Tallinas šosejas uzstādītais 'piemineklis' notriektajam Aļaskas velotūristam izmests ezerā

Rēgainais piemineklis-velosipēds, kas kopš oktobra atradās pie A1 šosejas pie Lilastes, nule atrasts iesalis netālajā Ķirezerā. "Delfi" lasītājs Guntis Seregins pārliecināts, ka "pieminekli", ko pie šosejas malas kā piemiņu mirušajam velotūristam uzstādīja aktīvisti, demontēja un izsvieda VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), taču uzņēmumā to kategoriski noliedz.

Spokainais piemineklis – baltais velosipēds – pie A 1 šosejas parādījās drīz pēc traģiskās nelaimes 13. oktobrī, kad dzīvību uz Rīga-Tallina šosejas zaudēja pasaulē pazīstams 70 gadus vecs velotūrists no Aļaskas Pīters Rihters. Objektu pie šosejas barjeras izvietoja kustības "Spoku divritenis" ("Ghost bike") aktīvisti, un kopš novembra beigām tas ir pazudis, bet nule atrasts guļam iesalis netālajā Ķirezera ledū.

"Latvijas Valsts ceļi" sarunā ar portālu "Delfi" akcentē, ka ar velosipēda likteni uzņēmumam nav itin nekādas saistības. Par to, ka velosipēds no šosejas pazudis, LVC uzzināja no Saulkrastu pašvaldības policijas, kas, apsekojot šoseju novembrī, secināja, ka objekta tur vairs nav. Tiesa, uzņēmums saņēma autobraucēju sūdzības, ka ritenis atrodas tuvu brauktuvei, traucē pārvietošanās laikā, novērš uzmanību. "Katrā ziņā šis objekts nepalielināja satiksmes drošību, tomēr mēs nezinām, kam tas piederēja, kāds ir velosipēda liktenis, ko neesam arī mēģinājuši noskaidrot," sacīja "Latvijas Valsts ceļi" pārstāve Anna Kononova.

Par gluži pretējo ir pārliecināts saulkrastietis Guntis Seregings. Viņš uzsver, ka tieši "Latvijas Valsts ceļi" darbinieki riteni no šosejas demontēja un pameta Ķirezerā. "Man ir liecinieks, kas redzēja, kā LVC dzeltenais busiņš bija apstājies pie tā objekta. Tie, kas riteni noņēma, tomēr varēja rīkoties cilvēcīgāk un nemest ezerā, kur bērni iet spēlēt hokeju. Šobrīd iesalušo velosipēdu ārā nevar dabūt," situāciju novērtē Seregins.

Kopumā notikušo viņš vērtē pozitīvi, jo atzīst, ka objekts atradās ārkārtīgi tuvu šosejai acu līmeņa augstumā, tāpēc radīja avārijas situācijas uz ceļa: "Es arī pats biju LVC zvanījis, ka velosipēds ir bīstams un būtu jānoņem, jo ar atstarotājiem tumsā izskatās gluži kā spoks tik šaurajā līkumā."

Par notikušo informēta arī Saulkrastu novada pašvaldība un pašvaldības policija, kur, kā portālam "Delfi" pauda priekšnieka pienākumu izpildītājs Guntis Vinters, LVC bija vērsušies ar iesniegumu un lūguši sakopt vietu un noskaidrot vainīgo. "LVC atsūtīja iesniegumu, lai noskaidrotu vainīgo. Atbilde tika sniegta, taču ceļš ir "Latvijas Valsts ceļi", nevis pašvaldības ziņā," komentēja Vinters.