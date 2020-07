Rīgā krāšņi ir ne tikai saullēkti un saulrieti, bet savs šarms ir arī naksnīgajām debesīm. Skaistus skatus Rīgā šonedēļ izdevies iemūžināt "Delfi" aculieciniekam Viesturam Vitovskim.

Kā raksta Viesturs, viņš naktī no trešdienas uz ceturtdienu Rīgā iemūžinājis sudrabainos mākoņus.

Portāls "Delfi" jau savulaik vēstīja, ka sudrabainie mākoņi ir mezosfēras mākoņi. Tie līdzinās spalvu mākoņiem, taču atrodas daudz augstāk un ir redzami tikai naktī, kad tie atstaro Saules gaismu. Parasti tie redzami baltā vai gaiši zilā krāsā. Latvijā sudrabainie mākoņi visbiežāk tiek novēroti no jūnija vidus līdz jūlija vidum. To parādīšanos nav iespējams prognozēt, novērojumiem nepieciešama skaidra nakts un labi pārredzams debess jums, it īpaši ziemeļu virzienā. Neparastie mākoņi visbiežāk parādās pusotras stundas laikā pēc saulrieta – kad norietējusī Saule apspīd mezosfēru, bet zemākie atmosfēras slāņi atrodas Zemes ēnā, – un tie var būt redzami vairākas stundas dažādā spilgtumā.

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, ka sudrabainie mākoņi Latvijā bija vērojami arī dienu iepriekš, proti, 7. jūlijā.



