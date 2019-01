Stāsts par notriekto dzinējsuni Gabiju: vainīgo neatrod un lietu izbeidz

Sarunā ar portālu "Delfi" Daiga atzīst, ka, viņasprāt, policija savu darbu paveikusi tikai daļēji. Likumsargiem par notikušo liecināja visi nelaimes brīdī klātesošie, ne tikai ziņojumā minētā ģimene. Divi liecinieki vēlāk devušies arī uz iecirkni Gaujas ielā. "Grūti atbildēt, kāpēc rezultāts ir šāds," teic suņa saimniece. "Tās bija sekundes, abiem motociklistiem bija kaskas ar aizsargtīkliem, ekipējums." Rūgtums tomēr palicis, jo pašvaldības policija atradās vien 200 metrus no notikuma vietas, bet atteicās atbraukt.

"Es nevienam neko nepārmetu, bet to, ka šī lieta netiks izmeklēta man notikuma vietā minēja vairāki garāmgājēji. Tai brīdī man sāpes bija pārāk lielas," sieviete neslēpj.

Policijas lēmumu Daiga var apstrīdēt, tomēr viņa, visticamāk, to nedarīs. Neredz jēgu. "Es aprunājos ar advokātu, un viņa teica, ka cerības ir ļoti, ļoti mazas, bet process atkal ieilgs. Savās liecībās viens no motociklistiem norādīja, ka nav vainīgs. Bet kāpēc viņš neapstājās, kad viņu centās apstādināt, un nepajautāja, kas par lietu?" vaicā sieviete. "Lai tad notikušais paliek uz tā cilvēka sirdsapziņas, kas to izdarīja. Policija diemžēl parādīja savu bezspēcību."