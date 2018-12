'Wizz Air' reisā uz Londonu neielaiž kurnošu pasažieri, pārsteigta lasītāja

17. decembra "Wizz Air" reiss no Rīgas uz Londonas Lūtonas lidostu aizkavējās par vairāk nekā divām stundām. Starp gaidītājiem bija arī "Delfi" lasītāja Krista, kura novēroja, kā viena no pasažierēm neapmierinātību pauda skaļi un par to "tika sodīta" – sievieti lidmašīnā neielaida. Aviosabiedrībā "Wizz Air" gan norāda, ka pasažiere "apdraudēja lidojuma drošību".

"Šī ir pirmā reize dzīvē, kad rakstu redakcijai," portālam "Delfi" sūtītajā vēstulē pauž Krista, paužot pārliecību, ka situācija aiz lidmašīnas borta palikušajai varēja izvērsties gluži citāda, ja vien lidsabiedrības "Wizz Air"darbinieces būtu prasmīgākas darbā ar cilvēkiem.

Informāciju par to, ka reiss kavēsies 17. decembra rītā pasažieri saņēma no "Wizz Air" darbiniekiem. Lidmašīnai bija jāpaceļas pulksten 6.15, taču lidojums tika pārcelts uz pulksten 8.

"Pasažieri, protams, bija neapmierināti," atceras Krista. Viena no gaidītājām savu neapmierinātību izteica skaļi: "Viņa nebija rupja, frāzes bija aptuveni šādas: kāpēc šis reiss kavējas? Šis reiss regulāri kavējas; Kā es tagad slima tikšu mājās? Man, vēža slimniecei, būs ar trim autobusiem jābrauc? Kur ir jūsu piloti? Vai mēs tiešam izlidosim 8".

Reaģējot uz sievietes satraukumu lidojuma gaidīšanas laikā, "Wizz Air" darbinieces esot smīkņājušas un vairākkārt atbildējušas, ka viņām nav jāsniedz informācija par reisa kavēšanās iemesliem, "Delfi" raksta Krista.

Viņu, kā arī pārējos pasažierus, patiesi šokējis fakts, ka sieviete lidmašīnā nav ielaista. Krista kopā ar citiem pasažieriem devušies lūgt "Wizz Air" darbiniekus šo lēmumu mainīt: "Es un citi pasažieri bijām šokā par tik nesamērīgu sodu slimam cilvēkam. Sieviete palika ar lidostas drošībniekiem un policiju. Vai tiešām skaļi izteikta neapmierinātība par reisa kavējumu ir iemesls cilvēkam atteikt lidojumu?".

Aviosabiedrībā "Wizz Air" apliecina, ka šā gada 17. decembrī iekāpšanas laikā "Wizz Air" reisā 2501 Rīga-Londona (Lūtona) vienam no pasažieriem lidojumu atteica.

Pasažieris ticis novērtēts kā "neatbilstošs "Wizz Air" drošības prasībām".

Lidsabiedrības pārstāvis Andrāšs Rado akcentē, ka drošība ir "Wizz Air" galvenā prioritāte. Atteikums konkrētajam pasažierim ticis balstīts drošības politikas nosacījumos. Tie paredz, ka uzņēmumam ir likumīgas pilnvaras atteikt iekāpšanu lidmašīnā ikvienam, kura klātbūtne lidojumā varētu apdraudēt lidmašīnas, tās apkalpes vai pasažieru drošību. Sīkāku informāciju par konkrēto gadījumu uzņēmums gan neesot tiesīgs sniegt, ievērojot konfidencialitāti pret pasažieri.

Savukārt lidostā "Rīga" informē, ka 17. decembra "Wizz Air" reisa, kas tika pārcelts aviokompānijas apstākļu dēļ, gaidīšanas laikā starp rindā stāvošajiem pasažieriem kāda sieviete izteikusi neadekvātus pieļāvumus par lidojuma kavēšanas iemesliem. Sieviete, piemēram, paudusi, ka pilots ir dzērumā vai nomiris un ka Latvijā valda Staļina laiki, portālam "Delfi" pastāstīja lidostas "Rīga" pārstāvis Edgars Vilcāns.

"Novērtējot sievietes rīcību kā neadekvātu, lidostas darbinieki mēģinājuši pasažieri nomierināt, taču nesekmīgi. Par pasažieres uzvedību tikuši informēti arī "Wizz Air" darbinieki, kuri nolēmuši sievieti reisā neielaist drošības apsvērumu dēļ," sacīja lidostas pārstāvis.

Policiju uz notikuma vietu izsaukusi sieviete, bet līdz ar likumsargiem ieradušies arī lidostas drošības darbinieki.

Lidostas "Rīga" rīcībā esošā informācija liecina, ka pasažiere uz Londonu ar "Wizz Air" reisu devās tās pašas dienas vakarā.

Biļeti viņa iegādājās pati par saviem līdzekļiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)skaidro, ka gadījumos, ja paasažieris pārliecināts par lidojuma atteikuma nepamatotību, viņam vispirms jāsazinās ar aviosabiedrību. Ja šādā veidā strīdu atrisināt nav iespējams, tad var vērsties PTAC.