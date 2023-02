Lasītāja foto: Aizejošās ziemas skaistie skati Lilastē

Portāla "Delfi" lasītāja Daiga Miķelsone izmantoja iespēju saulaino Valentīndienu, 14. februāri, aizvadīt, dodoties pastaigā gar jūru. Savus iespaidus viņa fiksēja fotoattēlos, kuros dalījusies arī ar portālu "Delfi".

Daiga raksta, ka 14. februārī gaisā virmojusi mīlestība un pavasaris. Putekļaino ofisu un papīra kalnus kārojās nomainīt pret dzīves svinēšanu – izbaudot Latvijas skaisto dabu.

Maršruts iekļāva Lilastes pludmales laipu, Lilastes pludmali, kāpu un Garezerus, kas joprojām zem biezas ledus kārtas. "Tomēr – pasakaini skaisti spožas saules gaismā," novērtē Daiga.

Viens no apskates objektiem – Lilastes kāpa – vēl 20. gadsimtā uzvedusies neganti - pārvietojusies un ar smiltīm apbērusi gan mājas, gan ceļus, zina pastāstīt aculieciniece. "Bet tagad to ir savaldījis skaists priežu mežs. No kāpas caur meža takām var nonākt līdz Garezeriem."

Foto: DELFI Aculiecinieks

Apskatīti arī Garezeri – Ziemeļu Garezers, Vidus Garezers un Dienvidu Garezers. Kā norāda lasītāja, tad šie ezeri unikāli ģeoloģiskās izcelsmes ziņā. Vienīgie tādi Vidzemes jūrmalā. "Ezeri izstiepti 3,5 kilometru garā teritorijā. Garākais un dziļākais no tiem ir Vidus Garezers, jo stiepjas 1,45 kilometra garumā un tā dziļums ir līdz pat četriem metriem," portālam "Delfi" raksta lasītāja.

Interesants novērojums, Daigasprāt, ir tas, ka pie jūras zeme atkususi, pludmales smiltis – irdenas. Savukārt kāpās un mežā zeme joprojām sasalusi un cieta kā akments.

"Maršrutu iespējas ir daudzveidīgas. Mainās gan zemes reljefs, gan koki un augu sega, kā arī skaistus skatus sniedz ūdens tuvums. Sanāca ļoti jauka un meditatīva pastaiga, baudot sauli, pavasari un mīlestību," rezumē lasītāja.