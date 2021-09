Lasītājs: cilvēku dalīšana Salaspils svētkos cieta fiasko; pašvaldība – pasākums tika kontrolēts

4. septembrī norisinājās Salaspils novada svētki – 835 gadi kopš Salaspils (Holme) minēta rakstos. Par svētku organizatorisko pusi savos novērojumos dalījās kāds "Delfi" aculiecinieks, kurš norāda – svētkos pieklibojusi organizatoriskā puse, jo svētkos tikuši cilvēki bez testiem un sadarbspējīgiem sertifikātiem, nemaz nerunājot par to, ka zonas bijušas vien "uz plāna", realitātē visi varējuši koncertu vērot tur, kur sirds kāro. Kultūras nama pārstāvji portālam "Delfi" uzsver – pasākumu kontrolēja apsardze, pašvaldības policija, kā arī Valsts policija.

"Brīvdienās apmeklēju Salaspils novada svētkus, par koncertiem varu teikt tikai to labāko – lieliski mākslinieki, koncerti bija brīnišķīgi! Tikai pārdomas radušās par koncerta organizatorisko pusi," tā lasītājs. Viņš arī paskaidro, ka parasti novada svētki tiek svinēti maija izskaņā, koncerti tiek rīkoti pie kultūras nama "Rīgava". Agrāk svētki notika arī Nacionālajā botāniskajā dārzā.

"Pie ieejas pārbaudīja sertifikātus un personu apliecinošu dokumentus, katram apmeklētājam iedeva zaļo aproci. Kad stāvējām rindā, blakus ieejā cilvēki gāja iekšā teritorijā ar zaļajām aprocēm. Kāds apmeklētājs apsargam vaicāja: vai vajag atkal rādīt sertifikātus? Viņš atbildēja – nē. Principā – teritorijā ar zaļajām aprocēm varēja tikt iekšā ikviens interesents, jo ar tām var samainīties, dokumenti vēlreiz netika pārbaudīti. Par to cilvēki dižojās arī Salaspils "Facebook" grupās, komentāros rakstot, ka pasākumā bija nevakcinēti cilvēki bez sertifikātiem un testiem. Arī tā sauktās "zonas" bija tikai nosacīti, jo pie to ieejām neviens nedežurēja. Ģimenes ar bērniem mierīgi varēja iet pie skatuves, lai gan viņiem bija īpašas zonas, kurās bija salikti soli. Arī vakcinētie vai pārslimojušie cilvēki varēja iet viņu zonās, lai piesēstu. Kāpēc netika nodrošināta pietiekama kontrole? Kā tas nākas, ka pasākumā bija arī cilvēki, kuriem šeit nebija jābūt?" vaicā lasītājs, kurš atsūtīja arī ekrānuzņēmumu no Salaspils "Facebook" grupām.

Portāls "Delfi" komentāru lūdza arī Salaspils novada pašvaldības iestādei "Salaspils kultūras nams".

"Pie ieejas apmeklētājiem, kas bija saņēmuši aproces, ienākot atkārtoti pasākuma teritorijā bija jāuzrāda, vai tā nav ieplēsta, pārlīmēta vai kā citādi bojāta. Ja tas tā bija, tad apmeklētājam tika lūgts parādīt vēlreiz nepieciešamos dokumentus. Pasākuma teritorijā kārtību un pasākuma noteikumu ievērošanu uzraudzīja pasākuma apsardze, pašvaldības policija, kā arī Valsts policija," tā iestādes pārstāvji.

"Saskaņā ar noteikumiem apmeklētāji ar bērniem līdz 12 gadiem un rozā aprocēm varēja atrasties koplietošanas teritorijā, lai apmeklētu WC un ēdamzonu. Vienlaicīgi norādām, ka bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, un varēja uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērniem līdz 12 gadiem, kuri ir pārslimojuši Covid-19 nebija jāuzturas sektorā, kas paredzēts apmeklētājiem ar bērniem līdz 12 gadiem," norāda Salaspils novada pašvaldības iestāde.

Kā liecina informācija Salaspils kultūras mājaslapā, koncertā varēja ieiet:

pieaugušie (bez bērniem) ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;

pieaugušajiem (ar bērniem) ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un izņemto ielūgumu (vecākiem līdz 2. septembrim bija jāizņem bezmaksas ielūgumi);

bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) ar personu apliecinošu dokumentu un izņemto ielūgumu;

bērniem no 12 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts (negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma veiktam Covid-19 testam, nosakot SARS-CoV2 vīrusa RNS, vai negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma veiktam SARS-CoV-2 antigēna testam), personu apliecinošu dokumentu un izņemto ielūgumu.

Tāpat tika publicēta arī karte, kurā teritorija bija sadalīta trīs sektoros – divi ģimeņu sektori un viens sektors bez bērniem.

