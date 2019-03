Rīgā uz netīrīta ceļa no rokām nāvējoši izkrīt suns: vai jāziņo policijai

Kādas janvāra dienas pastaiga pa ledus klāto Rudens ielas pagalmu Rīgā izrādījās liktenīga kādam toiterjeram. Sunīti saimniece nesa rokās, taču paslīdēja, dzīvnieks nokrita un nositās. Ģimene notikušajā vaino apsaimniekotāju – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību "Jubilejas", kam nupat konstatēti pārkāpumi par nenotīrītām ietvēm un piebraucamajiem ceļiem, taču Rīgas domē norāda – mīluļa saimniekiem uzreiz bija jāziņo policijai.

Haoss Rudens ielas nama pagalmā sākās līdz ar spēcīgu snigšanu 16. janvārī, stāsta "Delfi" lasītājs un suņa saimnieces dēls Anatolijs. Līgumā ar pārvaldnieku iedzīvotājiem apsolītā smagā tehnika ceļu un stāvvietu tīrīšanai stipra sniega apstākļos tā arī neieradās. Ar sniegu klāto pagalmu drīz izmērcēja lietus, bet vēl pēc dienas uznāca sals, pagalma ceļus un ietves pārvēršot nevienmērīgā, bedrēm caurumotā "slidotavā".

"Pagalmā bija grūti staigāt un braukt, tomēr arī šādos apstākļos mana mamma veda pastaigā savu mazo sunīti," stāsta vīrietis. Tā kā dzīvniekam trūka priekšķepas un paša spēkiem tas pa ledu pārvietoties neesot varējis, suņa saimniece to no vietas uz vietu nesa rokās. "Mamma arī nav spēku plaukumā. Viņai nācās burtiski slidināties, neatraujot kājas no zemes. Vienā brīdī viņa zaudēja līdzsvaru, suns izkrita no rokām uz ledus, un augstais kritiens mazajam dzīvnieciņam izrādījās nāvējošs. Mēģinājumi mīluli atdzīvināt tuvākajā veterinārajā klīnikā izrādījās veltīgi," klāsta Anatolijs.

Toiterjera nāve ir liels zaudējums ne tikai sunīša saimniecei, bet arī Anatolija ģimenei. Vīrietis notikušajā vaino nama pārvaldnieku, kas "skopuma un nolaidības" dēļ pagalmā laikus nenotīrīja sniegu. Tomēr par notikušo ģimene nav ziņojusi ne policijai, ne kādai citai pašvaldības institūcijai: "Pats par sevi saprotams, ka mēs nekur nevērsāmies, iesniegumus nerakstījām. Brīnišķīgi zinām, ka tas šajā valstī ir bezjēdzīgi. Esiet īpaši piesardzīgi un uzmanīgi, lai nenonāktu līdzīgā situācijā."

Atkārtotā sarunā ar portālu "Delfi" Anatolijs tomēr atzinās, ka policijā nevērsās arī tāpēc, ka mīlulis nebija čipēts. Saimnieki bažījās, ka varētu tikt sodīti par noteikumu neievērošanu.

Inspekcija konstatē pārvaldnieka pārkāpumus

Rudens ielas pagalma ietves un piebraucamos ceļus no sniega janvāra vidū patiešām neizdevās attīrīt laikus, portāla "Delfi" atzīst apsaimniekotājs "Jubilejas". Kā galveno kavēšanās iemeslu uzņēmumā min to, ka tā rīcībā nav savas tehnikas, bet ārpakalpojums lielā pieprasījuma dēļ nebija pieejams.

Intensīvās snigšanas laikā lielākā vērība tika pievērsta ietvēm, jo "pa tām pārvietojas lielāks daudzums cilvēku". "Diemžēl vienā dienā bija siltāks, bet pēc tam naktī piesala un izveidojās biezs ledus, kuru vairs nebija iespējams attīrīt, nesabojājot asfaltu," situāciju Rudens ielas pagalmā Anatolija ģimenei liktenīgajā dienā raksturoja pārvaldnieks.

Rīgas domes Administratīvā inspekcija, kas galvaspilsētā uzmana, vai ielas un ietves laikus attīrītas no sniega, uzklausot portāla "Delfi" aprakstīto situāciju Rudens ielas pagalmā, 18. februārī devās to pārbaudīt. Atklājās – nav tīrīti namu piebraucamie ceļi. Pārkāpumi šai adresē bija konstatēti jau iepriekš, 7. februārī. Pagalmā ietves bija tīrītas tikai daļēji, kā arī nebija sakopti apstādījumi. "Abos gadījumos noformēts apskates protokols. Esam nosūtījuši namu apsaimniekotājam "Jubilejas" uzaicinājumu 4. martā būt klāt administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanā," portālam "Delfi" sacīja Administratīvās inspekcijas vadītāja vietniece Jeļena Demjaņenko.

Arī iedzīvotājiem ir iespēja novērst pārkāpumus, ziņojot par to vai nu apsaimniekotājam, vai arī inspekcijai vai policijai, akcentē Demjaņenko. "Pilsētā ir ap desmit inspektoriem, un, protams, nav iespējams ieiet katrā pagalmā, taču, kolīdz saņemta sūdzība par pārkāpumu, dodamies to pārbaudīt," pauž inspekcijas pārstāve. Piemēram, par nenotīrītu sniegu Rudens ielas pagalmā, kur gāja bojā sunītis, iedzīvotāji šoziem inspekcijai ne reizi nav ziņojuši.

Par suņa zaudējuma atlīdzību jācīnās tiesā

Juridiskai personai par nenotīrītām gājēju ietvēm un piebraucamajiem ceļiem var piemērot sodu līdz 1400 eiro, savukārt fiziskai personai – līdz 350 eiro, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, kuras teritorijā atrodas Rudens iela.

"Runājot par konkrēto traģisko gadījumu, kad gājis bojā suns, – uzreiz vajadzēja ziņot pašvaldības policijai. Tā ierastos 15 minūšu laikā, sabildētu, noformētu apskates protokolu, pieņemtu paskaidrojumus, lietu nodotu izpilddirekcijai, un mēs lemtu par sodu," situāciju vērtē Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vadītājs Dmitrijs Pavlovs. Viņš arī papildina, ka gadījumos, ja kādā konkrētā adresē atkārtoti konstatē apsaimniekotāja bezdarbību, turklāt tā novedusi līdz traģiskām sekām, piemēram, cilvēks krītot guvis traumas, izpilddirekcija "bargi soda".

Vaicāts, cik izpilddirekcijā šoziem izskatītas pārkāpumu lietas un piemēroti sodi par nenotīrītām ietvēm un ceļiem, vadītājs rezumē, ka to bijis daudz: "Pārkāpumu skaits ir liels, jo bija mainīgi laikapstākļi – plusi mijās ar mīnusiem, bija nokrišņi, sniegs sāka kust, bet pēc tam veidojās bīstams apledojums."

Tāpat kā izpilddirekcijā, arī Rīgas pašvaldības policijā uzsver, ka suņa saimniecei par nelaimes gadījumu nekavējoties bija jāziņo likumsargiem, kas fiksētu pārkāpumu – nenotīrītu piebraucamo ceļu, ierosinātu administratīvā pārkāpuma lietvedību, kā arī sievieti atzītu par šai lietā cietušo. To, vai dzīvnieks ir vai nav ar čipu, likumsargi šai situācijā nevētītu.

Savukārt atlīdzību par suņa zaudējumu saimnieki no namu pārvaldnieka varētu pieprasīt tiesas ceļā, pauž policijā. Tāpat arī gadījumos, ja nenotīrītas ietves dēļ cilvēks paslīdējis un no rokām izslīdējušais dators vai telefons saplīsis vai traumu guvis viņš pats, finansiālu kompensāciju par kaitējumu no teritoriju nesakopušā apsaimniekotāja var saņemt tiesājoties.

Zvērināts advokāts Agris Bitāns lēš, ka suni zaudējusī saimniece teorētiski varēja mēģināt gūt kompensāciju par bojā gājušo dzīvnieku. Lielākas izredzes ir tad, ja pārkāpumu uzreiz fiksē policija vai ja nelaimes gadījumam ir liecinieki.

"No likuma viedokļa suns ir kustama lieta un tam primāri ir materiāla vērtība. Tomēr sunim var būt arī emocionāla vērtība, ja saimnieki tam bija pieķērušies kā ģimenes loceklim," norāda advokāts.

Lielākos strīdus tiesā rada tieši nemantiskās kompensācijas apmērs par kaitējumu gadījumos, kad cietis cilvēks. Nenotīrītas ietves vai ceļa faktu un pašu negadījuma faktu, kā arī medicīnas izdevumus vai zaudējumus ir vieglāk pierādīt, stāsta Bitāns. Pirms vairākiem gadiem advokāts tiesā pārstāvējis personu, kas nenotīrītas ietves dēļ pakrita un guva muskuļa plīsumu. Pēc apmēram divus gadus ilgā tiesas procesa cietušais no teritorijas apsaimniekotāja saņēma kompensāciju. Tiesa, mazāku, nekā sākotnēji bija prasījis.