Vai medmāsa var noteikt diagnozi? Māmiņu pārsteidz mediķes rīcība BKUS

Medmāsas rīcībā saskata pārkāpumus



Balstoties uz portālam "Delfi" māmiņas uzticēto stāstu, notikušo izvērtējusi arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS), kur atzīst, ka medmāsas komunikācija ar Aiju bija nekorekta.

Slimnīcas pārstāve Austra Straume apliecina, ka notikušais pārrunāts ar medmāsu, kura savas kompetences ietvaros bija vēlējusies uzdot precizējošus jautājumus par mazuļa līdzšinējo veselības stāvokli un veiktajām pārbaudēm. "Diemžēl izvēlētie vārdi un jautājumu forma māmiņu satrauca vēl vairāk. Lika domāt, ka bērna stāvoklis ir smagāks, nekā bija realitātē," atzīst slimnīcas pārstāve. "Bērnu slimnīcas vārdā vēlamies atvainoties bērna mammai par sagādātajām raizēm un lieko stresu jau tā grūtajā brīdī."

Vaicāta, vai Bērnu slimnīcā ir reglaments, kas precīzi nosaka, kā medmāsai jārīkojas un ko drīkst un nedrīkst teikt vecākiem, ja bērns saslimis vai tā dzīvība ir apdraudēta, Straume atbild noliedzoši. Slimnīcā arī netiek organizēti komunikācijas kursi tiem, kas iestājušies darbā. Apmācības par komunikācijas jautājumiem iestāde darbiniekam nodrošina, ja novēro pārkāpumus.

"Nākotnē komunikācijas apmācības plānots ieviest visiem darbiniekiem kā obligātu darba sastāvdaļu. Pagaidām vēl nav zināms, kad iecere varētu tikt īstenota," pauda BKUS pārstāve.

Neētiska rīcība – zaudēts sertifikāts



Ja vecāki saskārušies ar, viņuprāt, nepieņemamu vai neētisku medmāsas rīcību, par to noteikti ir jāziņo ārstniecības iestādei, aicina Latvijas Māsu asociācijas prezidente un ilggadēja Bērnu slimnīcas darbiniece Dita Raiska. Ziņojot, vecāki nodrošina ne vien to, ka tiek risināta konkrētā konfliktsituācija, bet arī to, ka līdzīgi gadījumi neatkārtosies.

Vecāki tāpat var vērsties Latvijas Māsu asociācijas Ētikas komitejā, ja viņi uzskata – ārstniecības iestādē risinājums nav rasts.

Iztaujājot, pēc kādiem principiem medmāsai savā darbā jāvadās, Raiska min, ka kompetences iekļautas Ministru kabineta noteikumos un profesijas standartā. Medmāsu profesionālo darbību un attieksmes jautājumu tāpat reglamentē uz godīgumu un empātiju balstītais asociācijas ētikas kodekss. "Medmāsas profesionālajā darbībā nav pieļaujamas situācijas vai apstākļi, ka pacients tiek apzināti maldināts vai sniegta nepatiesa informācija. Šāda rīcība uzskatāma par neētisku," Raiska atbild uz jautājumu, ciktāl sniedzas medmāsas iespējas komentēt pacienta veselības stāvokli.

Ja asociācijas Ētikas komiteja medmāsas rīcībā saskata pārkāpumus, tā var ierosināt ārstniecības personas sertifikāta anulēšanu vai arī aicināt darba devēju māsai piemērot disciplinārsodu, atklāj Raiska.

"Iesaistāmies kā starpnieks starp ārstniecības personu un darba devēju. Veicam pārrunas, mēģinot saprast, ko varētu uzlabot, lai problemātiskā situācija neatkārtotos," rīcības plānu raksturo Raiska. "Darba devējs vienmēr ir ieinteresēts, lai situācija mainītos. Var, piemēram, nodrošināt mācības, sniegt psiholoģisko atbalstu, ja neatbilstošas rīcības iemesls ir izdegšanas sindroms."