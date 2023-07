Foto: Kā Tukumu 'uzspridzināja' miljoniem ziedu Rožu svētkos

"Tukums savu 7070 gadu jubileju svinēja ar svētku norisēm vairākās vietās," reportāžu par ikgadējiem Rožu svētkiem Tukumā iesāk "Delfi" lasītājs un tukumnieks Leons Stiprais.

"Koncerts Durbes pilī ieskandināja svētkus jau piektdienas, 21. jūlija, pēcpusdienā. Svētku gājiens beidzās Durbes pils parka estrādē. Plašākas svinības notika arī Pauzeru pļavās. Tur brīnišķīgs bērnu spēļu laukums un vieta lielai estrādei.

Svētku svinību laikā es galvenokārt koncentrējos uz Tukuma vēsturisko centru.

Bija sabraukuši amatnieki no visas Latvijas.

Tradicionāli katrs tukumnieks varēja piedalīties lielā rožu vainaga veidošanā. Lielais vainags savas aprises ieguva jau pirmās stundas laikā.

Paralēli uz skatuves uzstājās uzaicinātie viesi un vietējie mākslinieki.

Pārsteigumu sagādāja Tukuma evanģēliski luteriskā (celta 1567. gadā) baznīca. Ejot tai garām ievēroju pie durvīm noliktos ziedu pušķus.

Baznīcā no pārsteiguma apstulbu. Ziedu pušķi pie katras solu rindas. Krāšņas ziedu bumbas pie visām baznīcas lustrām . Pie logiem salmu "saulītes". Altāra sānos milzīgas ziedu "tūjas".

Uzzināju, ka to paveikuši floristi no visas Latvijas. Viena no iedvesmotājām ir tukumniece Anita Strikāne, arī floriste.

Ārā gaidīja daudzie stendi ar Latvijas meistaru darinājumiem. Priecēja visi – dzelzs meistari, dzintara, sudraba un vara rotkaļi. Maiznieki, siera rituļu veidotāji. Kokgriezēji, drēbnieki, cepurnieki grozu pinēji – visus nosaukt būtu grūti.

Sapratu, ka labi svētki var izdoties tikai tad, ja klāt ir amatnieki no visas Latvijas.

Tukuma Rožu svētkos vareni skanēja lieliskie dziedātāji, un arī mūsu bērnu sajūsmas spiedzieni un smiekli.

Leons Stiprais, 24.07.2023."