Daudzās Latvijas upēs ir sakustējies ledus – ūdens līmenis strauji sāk celties, appludinot palienes un apdraudot arī mājas, kas sabūvētas tuvāk krastam. Arī Lielupē šajās dienās novērota ledus iešana – upe demonstrē savu spēku un varenumu, turklāt, kā liecina lasītāju iesūtītie video, tās krastos sāk veidoties nelieli ledus "kalni".

Portāla "Delfi" aculiecinieki sarūpējuši video gan no "putna lidojuma", gan no sauszemes, kuros var redzēt, kā Lielupē iet ledus. Reportāžas autore Vineta iesūtījusi video, kā Staļģenē Lielupe demonstrē savu spēku, savukārt kāda cita reportāžas autore atsūtījusi video no Teteles.

Kā vēsta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pirmdien, 1. martā, publicētā informācija, 1. martā un turpmākajās dienās Kurzemes upēs ūdens līmenis lielākoties pazemināsies. Pārējās Latvijas upēs ūdens līmenis galvenokārt turpinās paaugstināties.

Kā Lielupē iet ledus (pie Teteles):

LVĢMC atzīmē, ka turpinās kust ledus, palielināsies lāsmeņu platības. Gar krastiem veidosies vaļumjoslas, vietām ledus tiks pacelts. Latvijas upju notece turpinās palielināties. Siltā laika ietekmē, paaugstinoties ūdens līmenim, ledus iešana turpināsies Kurzemes un Zemgales upēs. LVĢMC prognozē, ka Mūsā pie Bauskas un Lielupes augštecē sāksies ledus iešana. Iespējama sastrēguma izveidošanās lejpus Mežotnes novērojumu stacijas. Savukārt austrumu daļas upēs vietām gaidāma lokāla ledus sairšana. Straujākajos posmos ies ledus.

LVĢMC savā mājaslapā Kurzemē un Zemgalē izplatījusi dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa paaugstināšanos. Aktuālajiem brīdinājumiem var sekot līdzi šeit.