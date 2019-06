Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51204093 [REQUEST_URI] => /news/witness/video-kad-prata-nav-bet-bmw-gan-aculiecinieku-sanikno-agresivs-braucejs-lubanas-iela.d?id=51204093 [REDIRECT_URI] => /news/witness/article.php?id=51204093 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/witness/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/aculiecinieks/html/news/witness/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/aculiecinieks/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => aculiecinieks.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 77.219.5.209 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => polc=1; delfiEmojiX=true; __gads=ID=116bb38d020da7c8:T=1511532671:S=ALNI_Mbref77H5u46vPGtAoojFzB9ljsZA; cX_G=cx%3A2c3s04rwzyc8h2500a1y96w8db%3A2cjkdpo8ijx59; mostread_lastadded=0; _ga=GA1.2.1818971212.1455364560; evid_0025=752b700f-1a31-44c7-93cb-4f46db64e242; cX_P=iweyulxgl434t4yb; _cb=CKkYXsDq3I1rBPSU0l; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; __gfp_64b=IdAsoVJdUwAWDmJj9EaWkEfc1chCKPXeloEOH_Id_lX.27; evid_0025=752b700f-1a31-44c7-93cb-4f46db64e242; _fbp=fb.1.1549103979023.1720808566; dcid=475465913,1,1581934505,1455364557,6020ee6ef5a85e3f64dcb51b0e253bfd; __utmz=113760658.1553929765.507.30.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); _cb_ls=1; _chartbeat2=.1455364598958.1558665896597.0000000000111111.CTrW8OBYtsbTCIVL9QDrK_UwaWk4.1; delfi-adid=f2027643-7fbc-4974-bc9d-67f0f595805b%2C1532581477252%2C1558749177236; __utma=113760658.1818971212.1455364560.1558330058.1559450963.517; __io=9c7697d12.bd965edc8_1560403878159; _gid=GA1.2.250611104.1560859335; evid_ref_0025=false; enr_adform_sent=1; evid_v_0025=20190619034504; __io_unique_43359=19; cX_S=jx3h1kaw2cj16jmg; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#b-kv1008#g-kv1009#1-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#19-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#8-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __glmrid=37d14bec-8ba1-41b4-b1fe-7027979331ee; __io_session_id=5a3f70a77.abe935070_1560962985459; __io_visit_43359=1; cx_ib_synced=1; cstp=604800; __io_lv=1560963193717; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1217815081 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 77.219.5.209, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /aculiecinieks/news/witness/video-kad-prata-nav-bet-bmw-gan-aculiecinieku-sanikno-agresivs-braucejs-lubanas-iela.d?id=51204093 [HTTP_HOST] => aculiecinieks.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => aculiecinieks [PHP_SELF] => /news/witness/article.php [REQUEST_TIME] => 1560963230 )

19.06.2019 18:16 Video: 'Kad prāta nav, bet 'BMW' gan' – aculiecinieku sanikno agresīvs braucējs Lubānas ielā (13) Authors DELFI Aculiecinieks Agresīvs BMW vadītājs otrdienas, 18. jūnija, vakarā Lubānas ielā, degot sarkanajam luksofora signālam, pa labo malējo joslu apbrauca sev priekšā stāvošos un strauji veica kreiso pagriezienu, portālam "Delfi" stāsta aculiecinieks. "Maigi izsakoties, visiem paveicās," komentē aculiecinieks. Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni nr. 67784066!

