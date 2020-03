Tomēr bankas “Citadele” ekonomists Mārtiņš Āboliņš uz jautājumu, vai reformai būs būtiska ietekme uz uzņēmējdarbību un vai lielākas pašvaldības tiešām spēs veiksmīgāk piesaistīt investīcijas, atbild – iespējams, bet novadu reforma primāri ir administratīvs un saimniecisks jautājums, kā racionālāk un efektīvāk nodrošināt pašvaldībām uzdoto funkciju realizāciju un cik tas iedzīvotājiem izmaksā, nevis ekonomikas attīstības instruments. Kādos novados reformas dos iespēju iedzīvotājiem pamainīt pārvaldi uz aktīvāku un spējīgāku piesaistīt investīcijas, taču pašvaldības lielums to vēl negarantē. Jau līdz šim ir redzams, ka pašvaldību sekmes investīciju piesaistē Latvijā ir bijušas ļoti dažādas un to lielums nav noteicošais faktors. Uz uzņēmējdarbību reformai gan ietekme būs, it īpaši nozarēs, kur liela nozīme ir pašvaldībām, piemēram, būvniecībā, komunālo pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanas jomā.