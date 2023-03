Faktu pārbaude ir viens no žurnālistikas pamatprincipiem, taču viltus ziņu un sociālo mediju pieaugošās lomas laikā maldu atspēkošana kļuvusi faktiski par atsevišķu žurnālistikas žanru. Par to, kāpēc tas joprojām ir ļoti svarīgi, raidījumā skaidro "Delfi" galvenais redaktors Filips Lastovskis, kurš arī ir viens no faktu pārbaudes celmlaužiem portālā "Delfi".

Pilnu raidījuma "Komandcentrs" epizodi, kur runāts par to, kāpēc Gruzijas valdības mēģināja pieņemt "ārvalstu aģentu" likumu un kādas ir Tbilisi attiecības ar Krieviju, var skatīties šeit.

Savukārt visus "Delfi" faktu pārbaudes rakstus var lasīt sadaļā "Atmaskots".

Faktu pārbaudes sadaļu raidījumā "Komandcentrs" līdzfinansē Eiropas Digitālo mediju observatorija (EDMO). "Delfi" ir EDMO ietvaros radītā Baltijas Iesaistes centra cīņai pret informācijas traucējumiem (BECID) līdzdibinātājs.