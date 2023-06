Faktu pārbaude: Āfrikas cūku mēris nešķiro dzīvniekus pēc to īpašnieku tautības

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumi Latvijā fiksēti jau vairākus gadus, bet nesenākais gadījums Gulbenes pusē piesaistījis sazvērestības teoriju cienītāju uzmanību – bijušais diplomāts, krāpšanā apsūdzētais Rūdolfs Brēmanis apgalvo, ka šī slimība ir daļa no globālā plāna, kā Latvijas iedzīvotājus iedzīt badā un nabadzībā. Portāls "Delfi" sazinājās ar Valsts Vides dienestu (PVD), kas paskaidroja, ka sērga nešķiro dzīvniekus pēc to īpašnieku tautības un ĀCM apdraud mājas cūku fermas arī virknē citu pasaules valstu.

Kā šonedēļ vēstīja PVD, mājas cūku novietnē Gulbenes novada Stradu pagastā konstatēts šogad Latvijā pirmais Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums mājas cūkām. Lai likvidētu slimības perēkli un nepieļautu tās tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās 100 cūkas jālikvidē.

Bijušais diplomāts Rūdolfs Brēmanis savā "tiktok" kanālā dramatiskas mūzikas pavadījumā apgalvo – vietējie stāstot, ka šādi notiekot tikai latviešu saimniecībās, bet dāņu, vāciešu vai citu ārzemnieku fermās cūkām Latvijā šī sērga netiekot konstatēta. "Ko tur brīnīties – globālistu plāns turpinās. Ceļš uz badu un nabadzību lauksaimniecības zemē Latvijā pēc plāna notiek. Tiek šādā veidā iznīcinātas mūsu zemnieku fermas, saimniecības, un tas saskan ļoti labi ar to, ko globālisti ir pateikuši – te drīz liks ēst kukaiņus visiem un tādas lietas."

PVD norāda – lai arī līdz šim ĀCM Latvijā nav konstatēts tieši "ārzemniekiem" piederošajās fermās, slimības, tai skaitā ĀCM, nešķiro dzīvniekus pēc to īpašnieku tautības. Dienesta apkopotie dati liecina, ka šogad vien Eiropā slimība konstatēta 12 dažādās valstīs, tajā skatā Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā. Visplašāk sērga plosās Rumānijā, kur fiksēti 122 uzliesmojumi un nācies likvidēt vairāk nekā 103 000 mājas cūku. Lielas saimniecības ĀCM skāris arī Polijā, kur 10 uzliesmojumu dēļ likvidētas gandrīz 5000 cūku. Slimība apdraud dzīvniekus ārī ārpus Eiropas, bet apkarošanas pasākumi un arī problēmas ir līdzīgas visās ĀCM skartajās valstīs.

PVD secina, ka slimības izplatībai noteiktais biodrošības pasākumu kopums ne vienmēr paglābj mājas cūkas no saslimšanas, jo to ievērošanas disciplīna ir atšķirīga. "Lielākoties šīs atšķirības ir starp lielajām komercfermām, kur izpratne par biodrošības pasākumiem un to ievērošana ir daudz augstākā līmenī nekā mazajiem cūku audzētājiem," norāda dienestā. Neuzmanības dēļ sērgu var pavisam viegli ienest mājas cūku novietnē, piemēram, nepārvelkot apavus pēc pastaigas pa labības lauku.

Vīrusa izplatību dabā veicina meža cūku bari, kas kļūst par vīrusa rezervuāru, tādējādi pastāvīgi radot apdraudējumu mājas cūku audzējiem. Kopš 2014. gada, kad sērga ievazāta Latvijā, ĀCM pie mums konstatēts kopumā 7515 mežacūkām.

ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks, jo tā ir neārstējama slimība, pret kuru cūkām neveidojas imunitāte – tās var inficēties atkārtoti un agri vai vēlu visi saslimušie dzīvnieki iet bojā. Kopš ĀCM sācis izplatību Latvijā, tas skāris kopumā 73 saimniecības un likvidētas 52 980 mājas cūkas. Šādos gadījumos dzīvnieku īpašniekiem ir iespēja no valsts saņemt kompensācijas par ĀCM radītajiem zaudējumiem.

Jāpiebilst, ka lauksaimniecības tematikai Brēmanis pievērsies arī Līgo dienā, apgalvojot, ka laukos "lielos apjomos" badā mirstot govis, kurām mēnesi ilgušā sausuma un karstuma dēļ neesot, ko ēst. Sava loma šajā visā esot arī "Zaļajam kursam" un Eiropas Savienības regulām, saskaņā ar kurām Latvijā esot par daudz govju.

Kā "Delfi" noskaidroja PVD, arī šis apgalvojums neatbilst patiesībai: "Ja būtu vērojama šāda aina, PVD inspektori, kuri ik dienas dodas pārbaudēs uz dzīvnieku novietnēm, to būtu ievērojuši." Tiesa, tāpat kā iepriekš atzinuši lauksaimniecības organizāciju pārstāvji "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi", arī PVD norāda – ilgstošais sausums var radīt problēmas lopbarības sagādē, tādēļ lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem laikus jādomā, kā pabarot ganāmpulku.

Brēmaņa "tiktok" kanālā tieši video, kuros izplatītas sazvērestības teorijas, gūst lielāko popularitāti. Piemēram, video par ĀCM kā līdzekli Latvijas fermu iznīcināšanai noskatījušies vairāk nekā 30 000 lietotāju, no kuriem vairāk nekā 200 ar to dalījušies tālāk. Līdzīga statistika ir arī video par badā mirstošajām govīm.

Jānorāda, ka šī nav pirmā reize, kad bijušais diplomāts Brēmanis, kurš tiek tiesāts par iespējamu 102 721 eiro izkrāpšanu no Latvijas valsts laikā, kad viņš bija diplomāts Apvienotajos Arābu Emirātos, interneta vidē izplata nepatiesu informāciju.