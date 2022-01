Faktu pārbaude: PVO nav aicinājusi nevakcinēt 5-11 gadus vecus bērnus

Sociālajā tīklā "Facebook" ievietota saite uz publikāciju ar virsrakstu "Arī PVO brīdina nešpricēt bērnus zem 12". Saite ved uz vietni "Mainām pasauli", kas regulāri izplata maldinošu informāciju gan par Covid-19, gan 5G tehnoloģijām, gan citiem tematiem, kurus iecienījuši iztirzāt sazvērestību teoriju piekritēji. Kā īsti ir? Vai virsrakstā un tālāk rakstā apgalvotais par mainītām Pasaules veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām atbilst patiesībai?

Kā var noprast pēc paraksta publikācijas apakšā, "Mainām pasauli" ievietoto rakstu veidojis Aivis Vasiļevskis. Par viņu vairāk vari lasīt "Delfi" interaktīvajā stāstā "Viltotie reportieri: ar ko flirtē un baida interneta maldu 'televīzijas' veidotāji".

Ierakstā pārliecinošā tonī kā fakts ir minēts, ka "tagad arī PVO ir izmainījusi savas vadlīnijas un kopš 5. janvāra ir pievienots brīdinājums par to, ka nav ieteicams špricēt bērnus zem 12 gadiem. Tas tika ievietots viņu informatīvajā bukletā ar nosaukumu "Kas jums ir jāzina" attiecīgajā lapā par Pfizer substanci. Un tas tiek pamatots ar to, ka šai vecuma grupai nav pieejami nekādi dati par efektivitāti un drošību, līdz ar to valdībām būtu jāaptur viņu potēšana" (saglabāta oriģinālā rakstība).

Vietnē pat ievietota aktīvā saite uz konkrēto PVO šķirkli par "Pfizer" vakcīnu. "Delfi" informatīvajā materiālā nekur neatrada norādes, ka PVO būtu mainījusi rekomendācijas un nu mudinātu nevakcinēt bērnus vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem. Tā vietā PVO vietnē zem apakšvirsraksta "Vai ieteicams vakcinēt bērnus un pusaudžus?" lasāms šāds teksts: "Vakcīna ir lietošanai droša bērniem vecumā virs pieciem gadiem, pielāgojot rekomendēto devu vecuma grupai 5-11 (tā ir 10 mikrogrami – trīs reizes mazāka nekā deva, ko rekomendē vecuma grupai no 12 gadiem)."

Vai apgalvojums par to, ka "nav pieejami nekādi dati par efektivitāti un drošību, līdz ar to valdībām būtu jāaptur viņu (par 12 gadiem jaunāku bērnu) potēšana," atrodams PVO vietnē? Nē – arī te ir tieši pretējais. Skaidri norādīts, ka trešās fāzes klīniskajos pētījumos arī vecuma grupai no 5 līdz 11 gadiem vakcīnas efektivitātes un drošuma rezultāti bija līdzīgi kā vecuma grupai no 12 līdz 15 gadiem. "Mainām pasauli" vietnē ievietotā saite ved uz PVO sagatavoto kopsavilkumu, taču ir pieejams arī šā gada 21. janvārī atjauninātas izvērstās vadlīnijas par "Pfizer". Dokumentu vari atrast, klikšķinot šeit, un tajā ir rakstīts tieši tas pats, tikai sniegtā informācija ir plašāka.