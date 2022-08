Faktu pārbaude: Šķeldas vagonu lieta - krava vesta uz Poliju, apstiprina uzņēmums

Tātad, Indra. 302 km no Rīgas, tieši pie robežas ar Baltkrieviju. Stāvu tur uz gājēju tilta pāri dzelzceļam un skatos, kā apakšā brauc preču vilciens. Redzu vagonus, pilnus ar šķeldu un jūtu, kā man sāk augt ēzeļa ausis. pic.twitter.com/RpTDhHBmbx — žanete eglīte (@zhanett) July 31, 2022

Šī ir viltus ziņa. Šķelda uz Baltkrieviju netiek eksportēta. To apliecināja gan nozares asociācija, gan atbildīgās iestādes. Aicinu pārbaudīt informāciju, pirms to pavairot sociālajos tīklos! pic.twitter.com/MWVQNQIvQh — Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) August 1, 2022

Ar šo ierakstu Twitter kontā dalījies arī ekonomikas ministra krēslu zaudējušais Jānis Vitenbergs (NA), apgalvojot, ka tā ir viltus ziņa – šķeldu uz Baltkrieviju neeksportē.Tā tiešām ir – A/S "Latvijas dzelzceļš" atzīst, ka kravas galamērķis ir Polija, bet Baltkrievija ir tranzītvalsts. To, pa kādu ceļu kravu nogādā līdz galamērķim, nosaka kravas pasūtītājs. Viens no faktoriem, kas šo lēmumu var ietekmēt ir tas, ka Polijā ir Eiropas platuma sliežu ceļi un kravu pirms ienākšanas šajā valstī vajag pārkraut. To nav iespējams izdarīt Lietuvas-Polijas robežpunktā, taču uz Baltkrievijas robežas vajadzīgais beramkravu terminālis ir.