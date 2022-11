Faktu pārbaude: Video nav redzams, kā 'Vagner' vadonis nodod sūtījumu Eiroparlamenta pārstāvim

Pagājušajā nedēļā Eiropas Parlamenta deputāti vienojās balsojumā, pasludinot Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu. Pašlaik gan ES nevar oficiāli atzīt veselu valsti par terorisma atbalstītāju, taču parlaments mudina dalībvalstis izstrādāt tiesisko regulējumu. Vienlaikus deputāti aicināja Eiropas Padomi iekļaut Krievijas privāto militāro kompāniju "Vagner" ES teroristu sarakstā. Pēc šiem paziņojumiem vietnēs "Telegram" un "Twitter" tika izplatīts video, kurā šīs grupas izveidotājs Jevgēņijs Prigožins it kā nodod sūtījumu Eiropas Parlamentā, kurā ir organizācijai "Vagner" simboliskais āmurs ar sarkaniem traipiem. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka konkrētajā videomateriālā nav redzams ne Eiropas Parlaments, ne tā pārstāvis.

Šeit redzams Baltkrievijas opozīcijas medija "NEXTA" tviterkontā publicēts ieraksts, kurā apgalvo, ka Prigožina advokāts Eiroparlamentā nodevis vijoles futlāri, kurā iekšā atrodas organizācijai "Vagner" zīmīgais āmurs, ar asins krāsas traipiem un grupējuma simboliku. Pievienots arī video, kurā it kā var redzēt, kā šo futlāri nodod personai. Teksts kopā ar videomateriālu liek domāt, ka video redzams sūtījuma nodošanas brīdis Eiroparlamenta pārstāvim. Tālāk ar šo video un līdzīgu tekstu dalījušies daudzi "Twitter" lietotāji visā pasaulē. Tomēr nav tiesa, ka videomateriāls būtu jebkādā veidā saistīts ar Eiropas Parlamentu, tā noskaidroja portāls "Delfi".

Pirmo reizi šis video tika publicēts kādā prokrieviskā "Telegram" kanālā. Pie video un attēliem, šķiet, citēts pats Prigožins.

"Šodien tikos ar privātās militārās kompānijas "Vagner" komandieriem un paziņoju viņiem šo bēdīgo ziņu. Nezinu, kādi likumi vada Eiroparlamentu, bet saskaņā ar mūsu likumiem no šodienas pasludinām Eiroparlamenta atlaišanu. Bet, pirms šī procedūra stāsies spēkā, man ir uzticēts nodot Eiroparlamentam sūtījumu. Ja jums ir viņu kontakti, piedāvāju to darīt kopā – sagatavot un nosūtīt." Jevgēnijs Prigožins.

Tātad oriģinālajā parakstā zem videomateriāla nav nolasāms, ka sūtījums jau būtu nodots parlamentā, bet gan šāds plāns netālā nākotnē. Turklāt skaidrs, ka šis žests ir sagatavots kā atbildes reakcija Eiropas Parlamenta balsojumam par Krieviju kā terorismu atbalstošu valsti un lūgumam iekļaut kompāniju "Vagner" teroristisko organizāciju sarakstā. Taču versija par to, ka video redzams nodošanas akts parlamentā, ir radusies vēlāk, kad ieraksts kļuva populārs tviterlietotāju vidū. Pēc tam ziņu, ka Prigožins esot nodevis āmuru Eiroparlamenta pārstāvim publicējuši arī pāris ārzemju ziņu portāli.

"Video, kurā redzams, kā āmurs vijoles futrālī tiek saņemts Eiropas Parlamentā, nav autentisks. EP dienesti ir informēti par šo gadījumu, bet, tā kā tas skar drošību, plašāki komentāri netiek sniegti," tā Eiroparlamentā skaidro portālam "Delfi".

Jāpiebilst, ka arī pašā videomateriālā pietiek pierādījumu, lai saprastu, ka tas nav filmēts Eiropas Parlamentā vai nodots parlamenta darbiniekam. Pirmkārt, cilvēks, kurš saņem sūtījumu, ir ģērbies neatbilstošās drēbēs – parlamenta darbinieki ģērbjas formāli. Turklāt arī telpas par video redzamo personu atrašanos parlamentā neliecina. Tās izskatās krietni senākas, nekā galvenās parlamenta ēkas Briselē vai Strasbūrā, kurās būvniecība lielākoties notika deviņdesmitajos gados.

Kāpēc āmurs? Šis rīks ir viens no kompānijas "Vagner" simboliem – to nereti izmanto nežēlīgai nogalināšanai. Piemēram, pēdējais plaši zināmais gadījums bija pavisam nesen novembra sākumā, kad militārā grupējuma "Telegram" kanālos tika izplatīts video, kā tiek nogalināts 55 gadus vecais Jevgēnijs Nužins. Vīrietis iepriekš izcieta cietumsodu par slepkavību, taču nolēma pievienoties "Vagner" un padoties ukraiņiem, lai ātrāk tiktu ārā no ieslodzījuma. Viņš ukraiņiem sniedza vairākas intervijas, kurās kritizēja Krievijas vadību un izteica gatavību karot Ukrainas pusē. Domājams, ka pēc savstarpējas gūstekņu apmaiņas Nužins atkal nonāca militārās grupas rokās un viņam izpildīja nežēlīgu nāvessodu, iesitot ar āmuru.

Militārais grupējums "Vāgnera grupa" plaši pazīstams ar pastrādātajiem kara noziegumiem un cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijā, kur tas karoja kopā ar Krievijas armiju un Bašara al Asada spēkiem.