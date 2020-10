Impērija dod atbildes triecienu jeb Krievijas sašutums par to, ka pārkāpumam seko sods

Savukārt, ja Krievija atbildību negrasās uzņemties, tiek sākta diskusija par soda mēriem, piemēram, sankcijām vai pat iespējām ierobežot projekta "Nord Stream 2" īstenošanu un izmantošanu, lai samazinātu Eiropas atkarību no Krievijas dabas resursiem, vienlaikus apdraudot Krievijas budžeta ieņēmumus.

Tas savukārt noved pie otrā iemesla. Tiek kultivēts ārējā ienaidnieka vēstījums, izmantojot informatīvo fonu, ka sliktu vēlošās rietumvalstis ir sazvērējušās pret Krieviju, tādējādi noskaņojot visas dzirdīgās ausis, lai censtos pārliecināt, ka Krievija ne pie kā nav vainīga.

Tiek mēģināts veidot izpratni, ka Rietumi pie pirmās izdevības apvaino Krieviju vai pat piemēro tai sankcijas, līdz ar to Krievijai vairs neesot citu variantu, kā vien distancēties no Rietumiem. Ar to tiek radīts priekšstats, ka Krievija ir vadošajā lomā un no šādas attiecību pārtraukšanas ciestu tikai rietumvalstis.

Iepriekš piespriesto sankciju piesaukšana šādā kontekstā nebūt nav nejauša, tas ir, ar tām tiek šķietami argumentēta Krievijas spēja pretoties un izdzīvot par spīti nelabvēļiem. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins pērn norādīja, ka sankcijas un to dēļ uzsāktā importa aizvietošanas politika atsevišķās nozarēs esot nostrādājusi Krievijas labā, ļaujot attīstīt kapacitāti valsts iekšienē, taču kopumā samazinātā tirdzniecība esot neizdevīga visām iesaistītajām pusēm.

Kā norādīts APPC rakstu krājumā "Krievijas ekonomika: Putina 4. prezidentūras scenāriji", lai arī Krievija ir spējusi novērst tūlītējus sankciju izraisītus draudus ekonomikai, sankcijas visvairāk ietekmē ilgtermiņa attīstības perspektīvas, samazinot piekļuvi investīcijām.

Papildus tam importa aizvietošanas politika Krievijā praksē bieži nozīmē nespēju pašu spēkiem attīstīt un ražot augstas tehnoloģijas, kuras ir nepieciešams iegādāties ārvalstīs, līdz ar to trūkst iepriekšminētās spējas attīstīt kapacitāti valsts iekšienē. Lai gan importa aizvietošana īstermiņā var palīdzēt stiprināt atsevišķas nozares, piemēram, aizsardzības un drošības nozari, Krievijas nespēja nodrošināt sevi ar augstajām tehnoloģijām būtiski iegrožo ilgtermiņa attīstības iespējas.

Nobeigumā jāsecina, ka Krievija aktīvi strādā pie tā, lai nodalītu sankciju piemērošanu no to piemērošanas iemesla. Proti, tiek uzsvērts, ka sankciju piespriešanas patiesais iemesls esot tas, ka Krievija esot pārāk varena un rietumvalstis, nespējot ar to samierināties, mēģinot iegrožot Krieviju.

Tādā veidā tiek ignorēts patiesais sankciju piemērošanas mērķis, kas arī skaidro vēlmi pierādīt savu izdzīvošanas spēju par spīti sankcijām. Tiesa, sankciju piemērošanai ir zināmi rezultāti. Līdz šim piemērotās sankcijas Krievijas ekonomiku ir ietekmējušas aptuveni 0,5% apmērā no tās IKP, turklāt sankcijām ir arī potenciāli kvalitatīvs efekts. Samazinot kapitāla pieejamību un eksporta iespējas, tiek izdarīts spiediens uz politisko eliti, kura, mēģinot samazināt savus zaudējumus, var sākt izdarīt spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem, kas palīdz panākt sākotnēji iecerēto mērķi – likt Krievijai pārskatīt savus lēmumus.