Tramps aiz restēm? Kā atpazīt mākslīgā intelekta veidotus attēlus

Internetā plaši pieejami rīki ļauj izmantot mākslīgo intelektu ļoti dažādos veidos, piemēram, lūdzot atbildēt uz jautājumiem, veidot kopsavilkumus no literatūras, pat rakstīt dažādus autordarbus. Bez tā intelekts spēj veidot arī attēlus, kuri reizēm pārāk neiedziļinoties var šķist pavisam īsti. Šādi attēli pēdējos mēnešos visai bieži vērojami sociālajos medijos. Piemēram, attēli it kā no ASV bijušā prezidenta Donalda Trampa aresta un cietuma kameras. Tie, protams, nav īsti. Portāls "Delfi" apkopoja, kā atpazīt mākslīgā intelekta veidotus attēlus.

Ads disabled

Hi, I'm a tech reporter that covers China, cybersecurity, & new media. Hundreds of people are sharing this photo of Xi Jinping & Vladimir Putin as they meet at the Kremlin. The two did meet, but it's highly likely this photo was generated by an AI program. Here's why: 🧵 pic.twitter.com/6xqsDLxiMa