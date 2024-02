Cenu kategorijā līdz 40 000 eiro Lietuvā uzvarēja "Nissan "X-Trail". Diapazonā no 40 000 līdz 60 000 eiro konkurentus pārspēja uzlādējamais hibrīds "Toyota Prius". No dārgākajiem modeļiem "Mercedes-Benz" E-klase par vienu punktu pārspēja elektromobili "Hyundai Ioniq 6". No šiem trim uzvarētājiem "Prius" no žūrijas ieguva vislielāko punktu skaitu – 48. Tādējādi ir diezgan skaidrs, ka žūrijas vēlmes dažādās Baltijas valstīs mēdz atšķirties.