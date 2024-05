Ja uzskatāt, ka automobiļa ilgtspēja ir saistīta tikai ar to, ka tas braukšanas laikā neizdala motora izplūdes gāzes, tad maldaties. Autobūves nozare izmanto daudz plašāku pieeju un cenšas līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi, padarot ražošanu videi saudzīgāku un izvēloties ilgtspējīgus materiālus. Tirgū jau ir nonākuši vairāki auto modeļi, kuru interjers ir pilnībā izgatavots no iepriekš izmantotiem un otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.

Eiropas Savienības mērķis ir dažu desmitgažu laikā kļūt par klimatneitrālu reģionu, tāpēc transporta nozarē pāreja no iekšdedzes dzinējiem uz elektropiedziņu ir nepietiekama. Autoražotāji saskaras ar vēl būtiskākām problēmām, jo viņu ražojumiem jābūt ne tikai vienkārši nepiesārņojošiem, bet arī pilnīgi neitrāliem pret vidi. Tas nozīmē no piesārņojuma brīvu ražošanu un atteikšanos no fosilajiem materiāliem.

Ieguldījumi šajā jomā ir kolosāli, un pirmie rezultāti jau ir redzami: "Audi" montāžas rūpnīca Ingolštatē no šī gada ir pilnīgi bez emisijām, jo tur izmantotā enerģija tiek iegūta tikai no atjaunīgiem resursiem. "Škoda" savās ražotnēs ieviesusi programmu, kuras rezultātā rodas nulles ražošanas procesa atkritumi. "Volvo" investē aprites ekonomikā, lai ražotu transportlīdzekļus tikai no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Tikmēr "Kia" jau atklājusi "EV9" modeli, kas ir markas pirmais elektromobilis, kurā lielākā daļa salona ir izgatavota no atjaunīgiem materiāliem.