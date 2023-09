Neraugoties uz to, ka šobrīd likums pieļauj nelielu alkohola daudzumu asinīs, Drošas braukšanas skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks aicina autovadītājus pilnībā atturēties no alkohola lietošanas, kad jāsēžas pie stūres. Arī līdzcilvēkiem svarīgi nepalikt vienaldzīgiem un apzināties, ka negatīvā statistika un negadījumi uz ceļiem ir mūsu visu atbildība.

Vienāds alkohola daudzums var ļoti dažādi ietekmēt katru cilvēku – tas atkarīgs no ķermeņa svara, no vecuma, no kopējās pašsajūtas, no tā, vai attiecīgajā dienā cilvēks ir kārtīgi paēdis un izgulējies, kā arī no daudziem citiem faktoriem.