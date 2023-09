Viens no galvenajiem "Cupra" popularitātes "vaininiekiem" neapšaubāmi ir "Formentor". Tas bija pirmais šī zimola modelis, kas radīts neatkarīgi no SEAT, un tam līdzīgu nav iespējams atrast nevienā no VW grupas atzariem. Tas pārsteidza ne tikai ar oriģinālo dizainu, bet arī sportisko raksturu – pieejams gan jaudīgā 310 ZS "VZ" versija, gan ekonomiskā 150 ZS modifikācija, gan "plug-in" hibrīdauto, gan ekskluzīvs "VZ5" ar 390 ZS piecu cilindru motoru no "Audi RS3".