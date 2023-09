Vien pirms dažām dienām starptautiskajā izstādē Minhenē pasaules pirmizrādi piedzīvoja jaunais kompaktais universālis " Opel Astra Sports Tourer Electric" ar elektrisko piedziņu. Tomēr vēl pirms "Astra" vairākas autobraucēju paaudzes "Opel" markas piedāvājumā iekāroja "Kadett" sērijas mašīnas. Tagad viena no tām svin apaļu jubileju: tieši pirms 50 gadiem dienas gaismu ieraudzīja "Kadett C" – zibens zīmola kompaktklases dižpārdokļa trešā paaudze, kas bija daudzveidīgāka nekā jebkura cita modeļu saime pirms tās.

70. gados visu nosaka daudzveidība



"Kadett C" modeļu klāstam laikā no 1973. līdz 1979. gadam bija daudz seju – tas varēja būt gan pārdomāts ģimenes auto, gan šiks otrais auto ar praktisku bagāžas nodalījuma vāku, gan sportiska kupeja. "Opel Kadett C" bija tīras virsbūves formas, jauna priekšējā neatkarīgā dubultsviru balstiekārta un aizmugurējo riteņu piedziņa, un tas debitēja 1973. gada vasaras beigās.