Tikai 43% autovadītāju norāda, ka regulāri ved auto uz apkopi un apskati pie zinoša un uzticama speciālista – tas ir par 8% mazāk nekā pērn. Katrs desmitais autovadītājs norāda, ka rūpējas par savu auto, piedomājot pie sava braukšana stila, bet 25% atzīst, ka seko līdzi auto tehniskajam stāvoklim pašu spēkiem. 6% uzskata, ka, lai auto uzturētu kārtībā, pietiek ar CSDD tehnisko apskati, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati. Vēl 15% atzīst, ka par auto tehnisko stāvokli rūpējas kāds cits no mājsaimniecības.

Salīdzinot ar pētījuma rezultātiem pērn, diemžēl jāsecina, ka rūpes par auto tehnisko stāvokli aizvien retāk uztic profesionāļiem. Jau pērn par 6% bija samazinājies to autovadītāju skaits, kuri spēkratu regulāri ved pie speciālista (salīdzinājumā ar 2021. gadu), un šogad rādītājs turpina samazināties.

"Ja braucam pie speciālista uz autoservisu tikai tad, kad ir patiesi liela problēma, kas liedz braukt vispār vai acīmredzami rada bīstamību, patiesībā darām to par vēlu. Uzmanība jāpievērš arī detaļām un tas jārada maksimāli savlaicīgi, jo pat aizdomīgas skaņas var liecināt, ka radusies kāda problēma. Auto var pielīdzināt mūsu pašu organismam – ignorējot nelielus simptomus, varam iedzīvoties nopietnākās saslimšanās," stāsta Drošas braukšanas skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks .

Par savām spējām rūpēties par auto tehnisko stāvokli bez speciālistu iesaistes vispārliecinātākie ir Kurzemes un Latgales autovadītāji (31%), bet speciālistam biežāk uzticas rīdzinieki – 51%. Pārliecību, ka, lai uzturētu auto darba kārtībā, pietiek ar CSDD tehnisko apskati, visbiežāk pauž gados jaunāki autovadītāji (vecumā no 18 līdz 29 gadiem) – 11%; bet auto uz apkopi pie speciālista biežāk ved gados vecāki autovadītāji – 47% vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem un 51% vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem.